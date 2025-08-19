快訊

2025《米其林指南》名單公布／小小樹食、EMBERS、陽明春天蟬聯綠星 好嶼雙獎奪一星

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

日本刷卡陷阱3天碰4次 林氏璧「一餐省200元」提醒：結帳別愛國

聽新聞
0:00 / 0:00

2025《米其林指南》名單公布／小小樹食、EMBERS、陽明春天蟬聯綠星 好嶼雙獎奪一星

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／米其林提供，編輯製圖
圖／米其林提供，編輯製圖

一年一度的美食界盛事來臨，《台灣米其林指南2025》於今(19)日盛大公布，除台北、台中、台南及高雄等4個城市外，今年更加入新北市、新竹市及新竹縣參與評選，共計全台7個城市一同列入米其林摘星隊伍中。

《台灣米其林指南2025》在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，自下午2點起進行直播，公布台北、台中、台南、高雄、新北市、新竹市、新竹縣，共七個城市的星級美饌餐廳名單。以下是2025星級餐廳完整名單：

2025《台灣米其林指南》星級餐廳名單

【一星餐廳】

台北

●好嶼(★新進）

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄14號
電話：02-27114723

●川雅(★新進）

地址：台北市信義區松智路17號46樓 (微風南山)
電話：02-27220303

●ZEA

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄5號

●雅閣

地址：台北市松山區敦化北路158號
電話：02-27156788

●Wok by O'BOND

地址：台北市中山區龍江路18號
電話：02-27784503

●天香樓

地址：台北市中山區民權東路二段41號
電話：02-25971234

●請客樓

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
電話：02-23211818

●T+T

地址：台北市松山區敦化北路165巷11號1樓
電話：02-27199191

●壽司芳

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號
電話：02-27215560

●明壽司

地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號
電話：02-25961069

●鮨 嘉仁(★新進）

地址：台北市中山區吉林路28號
電話：02-25818999

●INITA

地址：台北市松山區八德路三段12巷52弄1號
電話：02-25770886

●謙安和 Ken Anho

地址：台北市大安區安和路一段127巷4號
電話：02-27008128

●吉兆割烹壽司

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號
電話：02 27711020

●A cut

地址：台北市中山區中山北路二段63號B1
電話：02-25710389

●AD ASTRA

地址：台北市中山區中山北路二段45巷23號

●斑泊

地址：台北市中山區樂群二路265巷38號
電話：02-8502 9168

●山海樓

地址：台北市中正區仁愛路二段94號
電話：02-23513345

●NOBUO

地址：台北市中正區泰安街8號1樓

●巴黎廳1930X高山英紀

地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓
電話：02-25971234

●La Vie by Thomas Bühner 睿麗(★新進）

地址：台北市中山區樂群三路200號1樓 (忠泰樂生活)
電話：0937857869

●元一(★新進）

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號
電話：02-27783380

台中

●鹽之華

地址：台中市西屯區市政路581-1號
電話：04-22520991

高雄

●方蒔 the Front House(★新進）

地址：高雄市苓雅區憲政路132號
電話：07-2231768

【米其林綠星】

米其林綠星餐廳合影。
米其林綠星餐廳合影。

●TU PANG 地坊(★新進）

地址：台中市東區復興路四段17巷12號
電話：04-23755098

2025米其林指南綠星餐廳-TU PANG 地坊。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南綠星餐廳-TU PANG 地坊。記者陳睿中／攝影

●THOMAS CHIEN Restaurant

地址：高雄市前鎮區成功二路11號
電話：07-5369436

2025米其林指南綠星餐廳-THOMAS CHIEN Restaurant。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南綠星餐廳-THOMAS CHIEN Restaurant。記者陳睿中／攝影

●山海樓台菜餐廳

地址：台北市中正區仁愛路二段94號
電話：02-23513345

2025米其林指南綠星餐廳-山海樓。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南綠星餐廳-山海樓。記者陳睿中／攝影

●EMBERS

地址：台北市大安區仁愛路四段122巷24號
電話：02-77515598

2025米其林指南綠星餐廳-EMBERS。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南綠星餐廳-EMBERS。記者陳睿中／攝影

●陽明春天蔬食創作料理

地址：台北市士林區菁山路119-1號
電話： 02-28620178

2025米其林指南綠星餐廳-陽明春天蔬食創作料理。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南綠星餐廳-陽明春天蔬食創作料理。記者陳睿中／攝影

●小小樹食(大安路）

地址：台北市大安區大安路一段116巷17號
電話：02-27782277

2025米其林指南綠星餐廳-小小樹食(大安路）。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南綠星餐廳-小小樹食(大安路）。記者陳睿中／攝影

●好嶼

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄14號
電話：02-27114723

2025米其林指南綠星餐廳-好嶼。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南綠星餐廳-好嶼。記者陳睿中／攝影

侍酒師大獎

●好嶼

陳琪蓉

2025米其林指南侍酒師大獎-好嶼 陳琪蓉。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南侍酒師大獎-好嶼 陳琪蓉。記者陳睿中／攝影

米其林服務大獎2025

●方蒔 the Front House

陳玉錡

2025米其林指南服務大獎-方蒔 the Front House 陳玉錡
2025米其林指南服務大獎-方蒔 the Front House 陳玉錡

年度開業大獎(★新獎項）

●aMaze 心宴

2025米其林指南年度開業大獎-aMaze 心宴
2025米其林指南年度開業大獎-aMaze 心宴

年輕主廚大獎

●永筵小館

夏永岩

2025米其林指南年輕主廚大獎-永筵小館「夏永岩」。記者陳睿中／攝影
2025米其林指南年輕主廚大獎-永筵小館「夏永岩」。記者陳睿中／攝影

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 星級餐廳 摘星美食 頒獎典禮 米其林指南 米其林餐廳 米其林一星 米其林二星 米其林三星 2025台灣米其林

相關新聞

2025《米其林指南》名單公布／小小樹食、EMBERS、陽明春天蟬聯綠星 好嶼雙獎奪一星

一年一度的美食界盛事來臨，《台灣米其林指南2025》將於8/19盛大公布，除台北、台中、台南及高雄等4個城市外，今年更加入新北市、新竹市及新竹縣參與評選，共計全台7個城市一同列入摘星隊伍中。

2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市...

被老闆娘暖到泛淚！ 新北40年老店「山東小館」必比登新進榜 于美人送花曝暖心回憶

被老闆娘暖到泛淚！ 新北40年老店「山東小館」必比登新進榜 于美人送花曝暖心回憶

必比登名單「全台19間落榜」！清真中國牛肉麵無緣8連霸

「台灣米其林指南2025」在今日（8月12日）公佈必比登推介名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。...

必比登揭曉！「美食沙漠」新竹縣市共15家上榜 網笑：怎沒麥當勞

「台灣米其林指南2025」稍早公布「必比登推介」名單，今年共有144個店家入選，由於今年首度納入新北市、新竹縣、新竹市評...

2025必比登／葉怡蘭：「透露出菁英性格」 徐天麟：「遠不如500碗」

2025「必比登推介名單」出爐，飲食生活作家葉怡蘭觀察，今年新入選的店家，許多環境上看來很不一般，頗多家「美型化的小吃」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。