2025《米其林指南》名單公布／小小樹食、EMBERS、陽明春天蟬聯綠星 好嶼雙獎奪一星
一年一度的美食界盛事來臨，《台灣米其林指南2025》於今(19)日盛大公布，除台北、台中、台南及高雄等4個城市外，今年更加入新北市、新竹市及新竹縣參與評選，共計全台7個城市一同列入米其林摘星隊伍中。
《台灣米其林指南2025》在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，自下午2點起進行直播，公布台北、台中、台南、高雄、新北市、新竹市、新竹縣，共七個城市的星級美饌餐廳名單。以下是2025星級餐廳完整名單：
2025《台灣米其林指南》星級餐廳名單
【一星餐廳】
台北
●好嶼(★新進）
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄14號
電話：02-27114723
●川雅(★新進）
地址：台北市信義區松智路17號46樓 (微風南山)
電話：02-27220303
●ZEA
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄5號
●雅閣
地址：台北市松山區敦化北路158號
電話：02-27156788
●Wok by O'BOND
地址：台北市中山區龍江路18號
電話：02-27784503
●天香樓
地址：台北市中山區民權東路二段41號
電話：02-25971234
●請客樓
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
電話：02-23211818
●T+T
地址：台北市松山區敦化北路165巷11號1樓
電話：02-27199191
●壽司芳
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號
電話：02-27215560
●明壽司
地址：台北市中山區雙城街25巷6之3號
電話：02-25961069
●鮨 嘉仁(★新進）
地址：台北市中山區吉林路28號
電話：02-25818999
●INITA
地址：台北市松山區八德路三段12巷52弄1號
電話：02-25770886
●謙安和 Ken Anho
地址：台北市大安區安和路一段127巷4號
電話：02-27008128
●吉兆割烹壽司
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號
電話：02 27711020
●A cut
地址：台北市中山區中山北路二段63號B1
電話：02-25710389
●AD ASTRA
地址：台北市中山區中山北路二段45巷23號
●斑泊
地址：台北市中山區樂群二路265巷38號
電話：02-8502 9168
●山海樓
地址：台北市中正區仁愛路二段94號
電話：02-23513345
●NOBUO
地址：台北市中正區泰安街8號1樓
●巴黎廳1930X高山英紀
地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓
電話：02-25971234
●La Vie by Thomas Bühner 睿麗(★新進）
地址：台北市中山區樂群三路200號1樓 (忠泰樂生活)
電話：0937857869
●元一(★新進）
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號
電話：02-27783380
台中
●鹽之華
地址：台中市西屯區市政路581-1號
電話：04-22520991
高雄
●方蒔 the Front House(★新進）
地址：高雄市苓雅區憲政路132號
電話：07-2231768
【米其林綠星】
●TU PANG 地坊(★新進）
地址：台中市東區復興路四段17巷12號
電話：04-23755098
●THOMAS CHIEN Restaurant
地址：高雄市前鎮區成功二路11號
電話：07-5369436
●山海樓台菜餐廳
地址：台北市中正區仁愛路二段94號
電話：02-23513345
●EMBERS
地址：台北市大安區仁愛路四段122巷24號
電話：02-77515598
●陽明春天蔬食創作料理
地址：台北市士林區菁山路119-1號
電話： 02-28620178
●小小樹食(大安路）
地址：台北市大安區大安路一段116巷17號
電話：02-27782277
●好嶼
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄14號
電話：02-27114723
侍酒師大獎
●好嶼
陳琪蓉
米其林服務大獎2025
●方蒔 the Front House
陳玉錡
年度開業大獎(★新獎項）
●aMaze 心宴
年輕主廚大獎
●永筵小館
夏永岩
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言