2025「星級美食地圖」來了！朝聖米其林美食不迷路 全台「53家摘星餐廳」一次收
《台灣米其林指南2025》星級餐廳全揭曉！全台星級餐廳共53家，三星餐廳維持3家、二星餐廳有7家，以及包含新入選8家共計43家一星餐廳，2025米其林美食地圖同步更新，想找哪區的星級美食一次看懂。
除了「頤宮」、「JL Studio」及「態芮（Taïrroir）」穩坐三星外，台北「彧割烹」、「盈科」、「Restaurant A」3家更自一星升為二星，為台北星級美食增添閃光。
今年台北新進一星共有7家，其中「aMaze 心宴」不僅拿下新獎項「米其林指南年度開業大獎」，更直接奪下一星，堪稱潛力大黑馬。此外，南台灣以「方蒔 the Front House」為新科摘星代表，同時由陳玉錡獲得服務大獎，讓高雄星級餐廳再加一。
把這份最新星級美食地圖收藏起來，走到哪突然想朝聖米其林美食就不怕迷路！
