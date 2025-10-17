飛日韓799元起！「8大航空線上旅展」優惠開搶 華航76折、長榮84折、星宇85折 AirAsia機票最低0元起

2025 ITF旅展還沒正式登場，各大航空公司已提前祭出線上優惠！8大航空「星宇、華航、長榮、國泰、虎航、韓亞、新航、亞航」線上旅展開跑先搶起來，不論是亞洲短程票價萬元有找，或長程線7折＋哩程回饋，都比實體旅展更划算！

【長榮航空 EVA Air】

精選航線84折起 東京、大阪、首爾都在名單內

長榮航空線上旅展即日起開跑至11/16止，推出台灣出發多條熱門航線最低84折起，包括東京、大阪、首爾、曼谷、清邁、新加坡、河內等地，出發時間橫跨今年10月至明年6月。

優惠票價推薦：台北－曼谷：來回含稅 7,807元起、高雄－首爾：來回含稅 8,690元起、台北－洛杉磯：來回含稅 26,423元起

【中華航空 China Airlines】

北美航線7折起 夢幻彩繪機《動物方城市2》登場

華航與台灣華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機。圖／華航提供

華航推出「心焦點・新旅程」線上旅展優惠，於10/17起登場，主打北美線7折優惠，同步宣布《動物方城市2》主題彩繪機將於11/19首航洛杉磯。活動至11/10限時開跑，全航線最低享76折起。

指定航線優惠：台北－洛杉磯／安大略：來回未稅 18,225元起、台北－鳳凰城：來回未稅 21,465元起，以及熱門航點如峇里島12,250元起、大阪14,043元起

【星宇航空 STARLUX】

全航線85折起 曼谷萬元有找、熊本9千起

星宇航空馬尼拉航線將以A321neo客機飛航，每周七班，天天直飛。圖／星宇航空提供

星宇航空線上旅展即日起至11/21舉行，祭出全航線 85 折優惠，航線涵蓋美國、東北亞、東南亞及港澳，出發期間為2025年11月1日至2026年6月30日，早鳥族可趁這波先卡位。

票價亮點則有：台北－曼谷：來回含稅 7,229元起、台北－熊本：來回含稅 9,818元起、台北－澳門：來回含稅 5,489元起

【國泰航空 Cathay Pacific】

75個熱門城市8折起 輸入代碼再折2千元

國泰航空線上旅展即日起至11/14止，精選亞洲、歐洲、美洲、紐澳等75個航點8折優惠，出發日期自2024年10月至2025年9月。凡登入會員並輸入優惠代碼「CXITF25」，每筆滿2萬元再折2千元，每日限量30筆，超殺折扣要快搶。

東南亞4折起、日本線6折起、限量0元機票搶翻天

圖／亞洲航空AirAsia提供

AirAsia率先開跑「2025年末大促銷」，主打東南亞航線4折、日本航線6折，至10/19前有機會搶到清邁、曼谷、沙巴的0元機票，可搶購2026年3月1日至11月30日出發的機票，明年暑假想去泰國、馬來西亞、越南旅遊的旅客趕快搶位。

【台灣虎航 Tigerair Taiwan】

高雄出發799元起 日韓越澳12航點統統有

台灣虎航。圖／聯合報資料照片

虎航主攻南部旅客，即日起推出高雄出發航線單程未稅799元起，航點涵蓋東京、大阪、福岡、濟州、峴港、澳門等。包含的精選票價：高雄－澳門：799元起、高雄－大阪：1,799元起、高雄－新千歲：3,299元起，即起活動至2026/3/28止，想跨年、春節出遊的南部旅客必衝。

【韓亞航空 Asiana Airlines】

首爾航線92折起 加送行李、再抽限量好禮

韓亞航空（如圖）。報系資料照

韓亞航空即起至11/14舉辦線上旅展，推出台北出發92折優惠，經首爾轉機前往美洲、歐洲、日本航線也同享折扣，出發期限至2026/1/31，同步推購票加碼：首爾線經濟艙再送一件託運行李，更舉行抽獎活動：凡於活動期間開票，可抽Bellygom旅行組、飛機造型抱枕、行李吊飾等限量好禮。

【新加坡航空 Singapore Airlines】

最高85折 會員再享95折＋25%紅利好哩

圖／新加坡航空提供

新航線上旅展即日起至11/12舉辦，官網與App同步開賣，全球航線最高85折優惠。凡為PPS Club或KrisFlyer會員，結帳輸入優惠碼「FLYSQ2025TW」，可再享95折加碼優惠＋25%紅利好哩，全艙等會員還能享免費無限Wi-Fi。

優惠票價（台灣出發含稅來回）推薦：東南亞：8,768元起、新加坡：9,268元起、澳洲：21,398元起、歐洲：22,488元起、馬爾地夫：26,898元起

