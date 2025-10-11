線上旅展飯店搶先衝！ 晶華住宿券「買10送1」太划算　自助餐吃到飽「萬豪買1送1、寒舍55折起」

全台旅人準備衝一波！年度最大旅遊盛事「ITF台北國際旅展」即將在11月7日登場，晶華、萬豪、寒舍、日月千禧等星級飯店搶先開賣「線上旅展優惠」，住宿券、餐券通通下殺折扣價，不論是想囤房券、吃Buffet或體驗頂級鐵板燒、牛排吃到飽，都能先在線上買好買滿，限期開搶、售完為止！

【晶華集團】線上旅展開賣 聯合住宿券「買10送1」超划算

晶華集團線上旅展，即日起開跑至11月10日止，推出每張3,000元「環遊晶華．集團聯合住宿券」，可依張數自由選擇入住全台晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌飯店，還享「買十送一」加碼優惠。

使用1張可入住全台8間捷絲旅；使用2張能前往北投或礁溪晶泉丰旅泡湯放鬆；使用3張更能直奔太魯閣晶英，來趟親近山林的永續旅程等；此外，晶華熱門餐券如栢麗廳、泰市場自助餐、三燔壽喜燒、泉源閣烤鴨券也同步下殺；訂房加購高鐵票還能享7折起優惠，年底出遊超好康。

台北晶華酒店栢麗廳優惠餐券。 圖：台北晶華酒店／提供

【台北萬豪酒店】線上旅展開跑 自助餐券67折起、限時「買1送1」

台北萬豪酒店線上旅展，即日起至11月10日晚間11:59限時販售，館內五間餐廳及「西華匯」精選外賣通通加入戰局，推出8款超值餐券與商品提貨禮券，最低下殺67折。

其中最吸睛的「Garden Kitchen平日下午茶自助美饌」套券，每張只要850元、千元有找；「Lobby Lounge平日豪吃之夜」吃到飽含肋眼牛排或豬肋排主餐，6張套券每張僅1,100元。另有頂級鐵板燒海陸套餐、冠軍片皮鴨券、高空餐廳牛排套餐等多項選擇。

此外，「西華匯」商品提貨禮券首次推出買10送2優惠，並在10/17、10/24中午12點加開「快閃買1送1」活動，每日限量50組，手速要快！

台北萬豪酒店Garden Kitchen平日下午茶自助美饌。圖／台北萬豪酒店

【寒舍集團＆台北艾麗酒店】餐券最低55折 牛排吃到飽1,599元

礁溪寒沐可盡享美人湯。圖／寒舍集團提供

寒舍集團與台北艾麗酒店的線上旅展分別開放至11月10日與11月14日，人氣「寒舍集團聯合住宿券」每張5,200元起，可入住旗下四館飯店。

礁溪寒沐酒店推出超值「一泊一食乘風居雙人券」每張7,800元，等同34折優惠；台北寒舍艾美「探索廚房雙人自助餐券」則是4,000元，約76折。

台北艾麗酒店也推出多款餐券，其中最划算的「在地美食單人券」僅1,499元、下殺55折；另有LA FARFALLA餐廳週末「現切牛排吃到飽雙人券」1,599元與「鮮選自助吧雙人券」1,799元，吃貨不容錯過。

台北艾麗LA FARFALLA義式餐廳現切牛排吃到飽。圖／寒舍集團提供

【台中日月千禧酒店】住房最低3.5折 自助百匯千元有找

中部的台中日月千禧酒店也提前加入戰局，即日起至11月10日推出線上旅展，主打「歡禧同遊一泊一食」三張套券組合，雙人入住三晚只要14,400元，平均每晚4,800元、約3.5折優惠。

另外，飯店自助百匯推出超划算套券組合，12張套券平均每人僅1,000元（原價1,307元），約7.7折，另有6張與30張套券方案可選，囤起來最划算。

台中日月千禧空中泳池，夜景盡攬眼底。圖／日月千禧提供

