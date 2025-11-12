5大秋冬飲品開喝！ CoCo第二杯0元 Mr.WISH、大苑子暖心優惠 芋泥、桂圓、橘子紅茶輪番登場

天氣轉涼，手搖飲品牌紛紛推出秋冬限定飲品與優惠！從CoCo「好友日第二杯免費」、Mr.WISH香烏龍新品嘗鮮價39元，到鶴茶樓與《天線寶寶》可愛聯名，以及萬波、大苑子主打的芋泥與桂圓暖飲，飲料控11月快嚐鮮喝好喝滿。

● CoCo都可

圖／翻攝IG@cocotea.tw

CoCo都可今（12）日推出限時「莓好雙果茶第二杯0元」活動，只要線上領券即可享2杯只要75元的甜甜價。每人可領2張券（共可購4杯），可自由選糖度、溫度，數量有限、售完為止。這波「週三好友日」主打回饋老粉，讓大家一起甜進秋天。

● 大苑子

大苑子宣布冬季限定「鮮搾橘子紅茶」將於11月14日全台上市，選用南投中寮椪柑現搾製成，酸甜交織的果香超療癒，每年只限定冬季短暫供應，錯過就得再等一年。

圖／Mr.WISH提供

同時登場的還有「桂圓系列」三款新作：窯燒桂圓紅棗茶、窯燒桂圓蜜朵朵與許慶良窯燒桂圓鮮奶茶。採用東山龍眼木慢焙6天5夜製成的柴燒桂圓，香氣濃郁、甜潤不膩，融合紅棗與鮮乳風味，喝一口滿是在地溫潤感。

大苑子也推出會員優惠，週三會員日可享「柳丁綠2杯119元」，新加入會員還能獲得買一送一券與折價券好康。

● Mr.WISH

圖／Mr.WISH提供

Mr.WISH迎冬季香茶潮，推出限量「普發一萬元寵粉券」，會員登入APP即可獲得「雙11限定寵粉券」6張，內含免費加料券、折扣券與娃娃商品優惠。11月12日至27日期間，更有新品「黃枝香烏龍」嘗鮮價39元，香氣淡雅、口感清爽。

此外，線上儲值滿額再送優惠金：儲值300元送50元、儲600元送100元，11月12日起於門市預購「Mr.WISH寵粉券」，還能享多重飲品優惠。

● 鶴茶樓

「鶴茶樓」聯名「天線寶寶」打造多款週邊與聯名杯身。圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓將於11月15日攜手經典角色《天線寶寶》限定聯名活動，四大主角丁丁、迪西、拉拉、小波萌翻登場！不僅推出四款聯名杯身與封膜，還同步上架五款超療癒周邊商品，包括飲料提袋、絨毛肩背包與保冷袋等。

同日推出限定飲品「丁丁葡萄鶴頂紅茶」，以紅茶凍為基底，融合飽滿葡萄果粒，酸甜交織、層次滿滿。

● 萬波島嶼紅茶

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波全新推出「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」與「芋泥奶茶」三款新品，即日起至11月16日，使用「你訂」外送平台下單含芋頭系列飲品，就能免費獲得10元折價券一張（下次滿百即可使用）。香濃芋泥搭配Q彈配料，是芋頭控秋冬必喝組合！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」