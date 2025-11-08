「普發1萬」領就衝！ 台北喜來登、高雄福華推「飯店萬元吃住」 吃漢來自助餐抽「萬元Buffet餐券」

領1萬就開吃！政府普發現金1萬元上路，各大飯店、餐飲品牌也紛紛祭出加碼活動搶客，為大家整理漢來美食、台北喜來登、高雄福華都推萬元吃住喝優惠，讓民眾花得更有價值，吃好住好一次搞定！

● 漢來美食「萬元普發‧全民開動」抽萬元餐券

漢來美食《萬元普發‧全民開動》抽萬元美食金。圖／漢來美食提供

漢來美食即日起推出「萬元普發‧全民開動」活動，凡於11月12日至12月12日至旗下餐廳（宴會廳除外）用餐，並使用「來美食APP」集點，單筆滿2000元即可獲得抽獎機會一次。最大獎是「萬元餐飲抵用券」，等於有機會免費吃一波！

漢來「島語」自助餐廳。圖／漢來美食提供

目前漢來美食集團旗下品牌橫跨自助餐、港點、台菜與中餐廳，包括「島語」、「漢來海港」、「名人坊」、「漢來上海湯包」、「上菜片皮鴨專賣店」及「溜溜」等，集團表示未來將強化會員制度、整合LINE服務，打造更便利的會員體驗。

● 台北喜來登推「萬元聚餐優惠」8人Buffet現省4000元

圖／台北喜來登提供

北部饕客別錯過！台北喜來登飯店自11月10日至30日推出「萬元聚餐優惠」，主打「8人吃到飽不超支」。在超夯的十二廚自助餐廳平日晚餐時段，8人同行只要1萬元（原價1萬3992元，約71折），可大啖松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排等多道異國美食。

若想換口味，SUKHOTHAI泰式餐廳也推出「萬元泰式桌菜」，6至8人即可享受月亮蝦餅、金沙咖哩龍蝦、清蒸檸檬龍虎斑等多道經典泰菜。以上優惠需線上預訂並完成訂金預付，名額有限、額滿為止。

● 高雄福華飯店推「1萬元住尊爵套房」 一泊二食含龍蝦大餐

圖／高雄福華飯店提供

南部旅客用萬元享受五星級假期！高雄福華大飯店自11月10日起至2026年2月13日推出「Smile One尊爵海陸‧一泊二食」住房專案，每晚1萬元即可入住「尊爵套房」，含雙人早餐與雙人海陸尊饗套餐，主打波士頓龍蝦、頂級和牛、特大蛤等高檔食材。

家庭旅遊也能同享優惠，入住「豪華家庭房」即可享四人份海陸套餐，菜色有Prime牛小排、盤克夏豬、波士頓龍蝦與多款海鮮拼盤，讓普發1萬吃住都升級。

