「普發1萬」這樣花最划算！ 全台「萬元普發加碼懶人包」超商咖啡放大組、1000元餐廳紅包、飯店住1送1超好康

全民最期待的「普發1萬元」要來了！政府補助11月5日起開放登記，各大品牌、餐飲集團與飯店業者也不落人後，祭出「放大加碼」優惠，把一萬元補助變成「雙倍價值」，從超商、餐廳到飯店旅宿，優惠一波比一波還強快追！

|超商放大金|

響應政府普發萬元政策，7-ELEVEN線上線下自11月5日起祭出4大加碼優惠方案。圖／7-ELEVEN提供

【7-ELEVEN】

7-ELEVEN自11月5日起推出4大加碼方案超有誠意！包括「1000元放大隨取卡」、「500元食品飲料商品優惠組」、「行動隨時取超值組」、「預購質感優惠組合」等，最划算的是「萬元超值咖啡組」，用1萬元買到370杯美式、300杯拿鐵，最低5折起；還有CITY TEA珍珠飲、青梅冰茶等組合，直接喝到明年。

【全家便利商店】

全家推出限量「好神(省)卡」，卡面有可愛媽祖與財神設計，每張售價2000元，加贈210元紅利金；APP也同步開跑「普發好運刮刮樂」，花1000元可得100元紅利金，刮開再有機會中獎。

|餐飲美食|

麥當勞推出「歲末雙享祭」系列優惠。圖／麥當勞提供

【肯德基】

即日起至11月17日連推「激省活動」，最低49元起就能開吃，「激省同樂桶」多人分享餐只要299元，還有111元個人套餐吃超飽。

【麥當勞】

11月5日至12月9日推出「歲末雙享祭」，主打飲品買一送一、早安雙享59元起、雙人餐209元起，59元起快把握花少少吃好好。

【王品集團－陶板屋】

秋冬新菜登場，11月起至12月20日止，兩人內用套餐即招待358元「明太子炙烤魷魚」一份。

【樂天集團】

樂天集團旗下餐廳「樂天皇朝、樂蝦拉麵、樂天小香港」，推出「滿千送千」活動，消費滿1000元並加入會員，即贈1000元電子現金券，可跨品牌使用，吃越多賺越多。

築間集團發千元現金抵用券。圖／築間集團提供

【築間集團】

推出「普發同慶・狂灑千金」活動，加入會員即得千元紅包，用餐滿1000元「現折100元」，全台12品牌共通用。使用紅包還能抽「日本沖繩來回機票」等大獎。

餐廳包括：築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛、本格和牛燒肉、繪馬別邸、紫木槿國烤肉、紫木槿韓餐酒館、朴庶韓國烤肉、朴庶銅盤烤肉、築間酸菜魚、築間燒肉本命及芡芳石頭火鍋，共12品牌。

【慕里諾國際餐飲集團】

慕里諾旗下9大品牌自11月12日起，消費滿1000元送100元折抵券，滿2000元送200元，累贈無上限，豬排控、鬆餅控都能開吃一波。

餐廳包括：伊勢路勝勢日式豬排、靜岡勝政日式豬排、かつ丼屋 勝急、Suage湯咖哩、泰迪農園、BEPPIN PASTA、BEPPIN EXPRESS、杏桃鬆餅屋及安普雷修Sweets，共9家品牌。

|飯店住房|

普發一萬放大術，極饗和牛一泊二食住房專案10,000元。圖／JR東日本大飯店台北提供

【JR東日本大飯店台北】

11月11日起開放預訂「普發一萬放大術」住房專案，限量10間的「極饗和牛一泊二食住房專案」只要1萬元即可入住原價3萬多元的行政尊榮客房一晚，包含和牛涮涮鍋雙人套餐與行政酒廊暢飲。

【凱達大飯店】

推「全民普發•好享度假」住房專案，「豪華套房」買一送一，「家庭三、四人房」更祭出買一贈二，平日萬元起住太超值。

【晶華酒店】

入住晶華「雲天露台家庭客房」即贈「栢麗廳」午餐4客，還有「雲天廊」禮遇，讓旅客一次享受住宿與美食雙重饗宴。

萬萬BOOK 超值饗宴。圖／台北美福大飯店提供

【台北美福大飯店】

推出「萬萬BOOK」活動，餐飲消費滿1萬元送免費指定菜色兌換券，如米香「白鯧芋頭米粉」、GMT「波士頓龍蝦海鮮湯」、晴山「A5和牛火鍋肉盤」、潮粵坊「花膠黏嘴雞鍋」等，使用期限至2025年12月31日。

【宜蘭綠舞國際觀光飯店】

旅展最低3.5折起，在11月30日前持旅展券完成預訂，入住豪華Villa就送「玥房型住宿券」一晚，旺日免加價、大旺日加半價，還送擼貓下午茶或味噌火鍋三選一，住兩晚再加贈午餐。

【福容大飯店】

福容大飯店台北一館推「三天兩夜豪華客房二泊四食」專案9999元起；花蓮館祭出「一起五夠嗨」15週年慶，兩人成行入住市景客房2340元起，還加贈下次入住三折券、無動力單車3小時、SPA課程500元抵用券等。

|旅遊電商|

機票下殺55折起，飛東南亞爆省。圖／易遊網提供

【Klook】

即日起至11月16日推出「放大你的萬元！買飯店送飯店」活動，日本飯店最高折1000元，再送500元台灣住宿金，等於一次省1500元。

【易遊網】

11月13日前舉辦「折扣放大節」，全站3折起，祭出日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等超狂限量優惠。

