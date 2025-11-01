北中南3大「雙11飯店優惠」／台北萬豪Buffet「第二人111元」、台中千禧「蛋糕111元」、高雄福華「兒童免費吃到飽」

雙11找划算，連全台飯店從北到南都祭出讓人驚呼的限時優惠！台北萬豪酒店最低54折、第二人只要111元就能開吃Buffet；台中日月千禧酒店推出蛋糕111元、吃到飽每位1,111元；高雄福華大飯店更狂祭11元加購、滿額現折與兒童免費用餐。快筆記這波「雙11開吃懶人包」準備開吃！

📍北部｜台北萬豪酒店 雙人同行第二人111元起

台北萬豪酒店自11月3日至17日推出「1+1好食成雙」快閃活動，旗下三大餐廳與甜點外賣全都祭出雙11限時價，最低54折起。優惠可累積Marriott Bonvoy積分，不與其他優惠併用。

Garden Kitchen。圖／台北萬豪酒店提供

．Garden Kitchen自助餐：

被譽為「台北最美Semi-Buffet」的Garden Kitchen，週一至週五午餐時段第二人僅111元＋10%（原價1,280元＋10%），雙人用餐最高省超過1,500元。現場有海鮮Bar、德式豬腳、國宴中菜與哈根達斯冰淇淋等五大主題料理。

．INGE’S Bar&Grill高空夜景餐廳：

擁有270度視野、可賞101夜景的INGE’S推出波士頓龍蝦優惠，原價2,680元＋10%，第二份僅1,111元＋10%，浪漫約會必衝。

Lobby Lounge經典牛肉培根切達起司漢堡。圖／台北萬豪酒店提供

．Lobby Lounge與西華匯甜點：

漢堡控可享第二份111元＋10%，西華匯外賣小蛋糕均一價111元。

📍中部｜台中日月千禧酒店 蛋糕111元、吃到飽每位1111元

中台灣的饕客也別錯過！台中日月千禧酒店推出雙11限時優惠，從輕食甜點到牛排套餐通通有折扣。

饗樂全日餐廳自助百匯。圖／台中日月千禧提供

．旅覓酒吧：

11月1日至14日單片蛋糕全品項每個111元起，約5.5折；指定款咖啡每杯111元，下午茶族群超有感。

．饗樂全日餐廳：

11月10日至14日平日午、晚餐，每位特價1,111元，餐檯集結爐烤牛排、海鮮冷盤、刺身、現點現做料理與甜點，紅白酒、生啤酒無限暢飲，吃到飽控一定要衝。

．極炙牛排館：

11月11日限定，原價2,980元＋10%的美國極佳級肋眼牛排套餐，加價1,111元即可再點一套（兩人加一套、四人加兩套），超高CP值！

📍南部｜高雄福華大飯店 11元加購、滿額現折、兒童免費吃到飽

高雄福華自11月1日起整月推出「雙11狂歡優惠」，涵蓋自助餐、中式料理、涮涮鍋與網購商品，內用、外帶皆有折扣。

Smile one精緻涮涮鍋。圖／高雄福華大飯店提供

．Smile One精緻涮涮鍋：

身分證有「4個1」滿4,000元現折1,111元，「2個1」滿1,500元折111元；11月11日當天再加碼，點組合餐可用「11元加購」梅花豬一份。

．麗香苑自助百匯：

平日大人用餐可帶兩位11歲以下兒童免費；假日學生持證用餐每位790元免服務費。

麗香苑餐廳。圖／高雄福華大飯店提供

．珍珠坊、江南春、HOVII Café：

香酥鴨套餐1,111元；中餐廳滿5,000元現折1,111元、甜湯飲品買二送一；HOVII Café定食四檔輪番優惠580元起，網購禮盒8折、蛋糕85折同步開跑。

