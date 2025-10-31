手搖新品開喝！ 茶湯會、鮮茶道、COMEBUY聯名限定優惠　先喝道、珍煮丹、可不可茶香系列一次看

手搖新品追起來！各大品牌秋冬新品一次登場，從柚香系、焙茶系到英倫奶香風，全都搶攻你的味蕾。這回不只喝得到濃郁茶香，還有聯名造型杯身、吸管套、限時折扣等驚喜活動，手搖控快嚐鮮不能錯過！

茶湯會 x 台灣虎航 柚虎系列新登場

圖／茶湯會提供

茶湯會這次與台灣虎航聯手推出「柚虎系列」，靈感取自韓國蜂蜜柚子醬與虎航吉祥物「虎將」的趣味諧音。共有兩款新飲——「香柚鐵觀音」與「香柚翡翠綠」，分別以焙火鐵觀音與翡翠綠茶為基底，融合蜂蜜柚子醬的酸甜果香，喝起來清新又順口。新品售價60元起，11月1日至11月9日購買任兩杯享整單88折。

此外，茶湯會也攜手全家推出「焙茶拿鐵」與「焙茶拿鐵雙Q雪糕」，打造茶香濃郁的秋冬療癒系甜點。

COMEBUY x and ST TAIWAN 質感聯名

圖／COMEBUY提供

COMEBUY迎接品牌第23年，推出現萃茶「小葉紅茶」，以名間鄉四季春茶葉經發酵製成，帶出自然蜜香與溫潤口感。這回還與日本潮牌「and ST TAIWAN」合作，打造餃貓family聯名杯身與限量吸管套。

11月1日至11月30日購買小葉紅茶系列任5杯（含以上），即可獲得「and ST 餃貓吸管套」乙個（數量有限，贈完為止）。

鮮茶道 x 福樂 英倫奶茶超商開賣

圖／鮮茶道提供

鮮茶道攜手國民乳品品牌「福樂」推出全新瓶裝飲「英倫奶茶」，以濃郁奶香結合滑順紅茶基底，打造秋冬最順口奶茶。全新設計以奶茶棕與深藍色包裝呈現簡約英倫風，即日起於全家便利商店獨家販售，至11月25日前享2件59元嘗鮮價。

先喝道 英式玫瑰特調3杯99元快閃

圖／翻攝先喝道臉書

慶祝母品牌「古典玫瑰園」打造的「東海大學小王子的玫瑰園」開園，先喝道於11月1日快閃推出「英式玫瑰特調茶3杯99元」活動。嚴選斯里蘭卡高地紅茶融合烘焙玫瑰花瓣，香氣優雅、口感溫潤，榮獲ITQI二星認證，全台門市限定、每人限購兩組。

珍煮丹 香氣冬茶花系列

圖／珍煮丹提供

珍煮丹推出全新「冬茶花」系列，將山茶花窨入茶湯中，帶出清雅花香與甜潤風味；「冬茶花白」則加入牛乳，讓茶香更溫潤順滑。即日起全台門市開賣，11月20日前加入會員再送木梨茉莉乙杯，還能累點兌換黑糖珍珠鮮奶。

可不可熟成紅茶 半熟烏龍系列

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可推出全新「半熟烏龍系列」，以72小時慢火分層焙製出細緻層次，打造「半熟烏龍」、「半熟烏龍厚乳」與「半熟烏龍冷露」3款暖心新品。同步推出限定優惠：系列飲品第二杯6折，加碼與「丹尼船長」聯名推出「烏龍米米花」零食限定加購。

一沐日 特推逮丸感性周邊

圖／一沐日提供

這回「一沐日」不推飲品，而是推出「逮丸感性」系列周邊，把台灣文化融入生活。商品包含不鏽鋼Shot杯組、骨瓷餐盤、運動毛巾、紙膠帶、杯墊等，全系列兼具實用與設計感，展現品牌對在地文化的溫度。

圖／一沐日提供

