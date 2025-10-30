快訊

吃得到東坡肉！ 春水堂「東坡紅燒肉套餐」粉絲敲碗回歸 金馬聯名限量周邊、焙茶拿鐵暖心上市

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／春水堂提供
圖／春水堂提供

吃得到東坡肉！迎接冬日到來，自11月1日起春水堂推出全新「家常焙暖時光」系列，不僅有熱呼呼的焙茶拿鐵、薑汁焙茶拿鐵兩款新品，更帶回粉絲敲碗的「東坡紅燒肉套餐」。同時，第三度與金馬獎合作，以「最好的時光」為主題推出限定設計杯身與周邊商品，影迷必收藏！

全新「家常焙暖時光」系列。圖／春水堂提供
全新「家常焙暖時光」系列。圖／春水堂提供

粉絲狂敲碗的「東坡紅燒肉套餐」終於回歸！春水堂選用特選五花豬肉，以秘製滷汁細火慢燉，鹹甜入味、入口即化。這次特別將肉塊分切成小塊，讓肥瘦比例更均勻、口感更細緻。搭配熱茶或焙茶拿鐵，就是寒冬裡最療癒的餐桌風景。此款餐點目前限定於中區門店販售，饕客們要把握機會。

全新「家常焙暖時光」系列。圖／春水堂提供
全新「家常焙暖時光」系列。圖／春水堂提供

冬季自12月至隔年2月限定登場，推出兩款「焙茶拿鐵」熱飲，使用日本靜岡焙茶粉低溫焙炒，香氣濃郁不苦澀。熱飲版本融合鮮奶的滑順與茶香的厚實，喝起來溫潤暖心。想要更多層次感，也能加上Q彈珍珠增添咀嚼樂趣；另有加入微辛薑汁的「薑汁焙茶拿鐵」。

全新「家常焙暖時光」系列。圖／春水堂提供
全新「家常焙暖時光」系列。圖／春水堂提供

春水堂與金馬獎再度攜手，以第62屆金馬獎主題「最好的時光」打造聯名限定杯身、杯墊與餐墊紙。內用杯墊更以「時」、「光」為主題雙杯墊設計，象徵與親友共度美好時光的意象。

此外，首次推出的「春水堂x金馬 好時光鑰匙圈」也成焦點，以金馬經典CI結合「珍奶特映會」電影票造型，兼具收藏與實用價值。11月1日起全台春水堂門店限量販售，影迷與珍奶控都不容錯過！

春水堂ｘ金馬聯名。圖／春水堂提供
春水堂ｘ金馬聯名。圖／春水堂提供

春水堂ｘ金馬聯名。圖／春水堂提供
春水堂ｘ金馬聯名。圖／春水堂提供

