快訊

來玩LINE「萬聖節」聊天室特效！輸入「3個關鍵字」秒變暗黑模式

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

睽違2年回歸！ 麥當勞「炸蝦天婦羅堡」3款開賣 加碼限時買一送一吃起來

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

炸蝦控準備衝一波！麥當勞睽違2年的人氣「炸蝦天婦羅堡」系列重磅回歸，這次一次帶回3款口味，從「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」到「雙蝦天婦羅堡」都超欠吃，10月29日起限時開賣，還能搭上APP推出的多重優惠，手刀開吃！

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

去年沒吃到的別再錯過！麥當勞「Signature極選系列」中人氣爆棚的「炸蝦天婦羅」系列，將於10月29日至12月9日期間限定回歸（售完為止）。主角「炸蝦天婦羅」以整尾太平洋白蝦裹粉高溫酥炸，外酥內嫩、蝦香濃郁，搭配清爽的青檸蒔蘿醬，層次鮮明。同步推出3款主打包含「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」結合4盎司安格斯牛肉與整尾炸蝦，打造海陸雙饗口感；「炸蝦天婦羅辣雞堡」則將炸蝦與香辣雞腿排一次滿足；「雙蝦天婦羅堡」最奢華版本，一次放入兩尾炸蝦，份量爆表。

即日起至12月9日限時販售，三款主餐單點134元、皆可搭配經典199元套餐，更同步推出「炸蝦天婦羅分享盒」，內含2個天婦羅堡（可自由選擇安格斯牛肉或辣雞口味）、20塊麥克雞塊與1份大薯，人氣組合售價470元，揪好友一起嗑超適合。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

麥克雞塊買一送一同步開跑！ 麥當勞APP全球版本週也推出多達8項優惠券，10月29日起至11月2日止，麥克雞塊買一送一、4塊麥克雞塊特價29元、中杯飲料半價只要19元、OREO冰炫風現折20元、勁辣雞腿堡+中薯特價99元等，快追省一波！

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

買一送一 麥當勞

相關新聞

豬隻禁宰、禁運令延長衝擊小吃！台南排隊名店「阿明豬心」暫時停業

非洲豬瘟持續衝擊小吃業，行政院日前宣布全國豬隻禁宰、禁運再延長10天，讓許多豬肉使用量大的業者也連帶受到影響，像是曾入選...

睽違2年回歸！ 麥當勞「炸蝦天婦羅堡」3款開賣 加碼限時買一送一吃起來

睽違2年回歸！ 麥當勞「炸蝦天婦羅堡」3款開賣 加碼限時買一送一吃起來

「翰寓酒店」入住送烤鴨雙人套餐！爽吃半隻烤鴨，市價破2500元

秋冬最療癒的假期組合登場！位於台北信義區的瀚寓酒店推出全新「臻味之旅 烤鴨饗宴」住房專案，即日起至12月18日止，凡連續入住菁英套房兩晚以上，每晚8,200元起，即可享有一房一廳的頂級酒店式公寓住宿體驗，並於入住期間至館內中餐廳「弈夢紅樓」品嚐價值2,480元+10%的「紅樓片皮鴨(半隻)雙人套餐」。外酥內嫩的烤鴨搭配手工餅皮與甜麵醬，香氣四溢、層次分明，為旅客打造結合美食與休憩的尊榮假期。

免費升級變2倍！ 火鍋餐廳限時3天「台灣豬加量不加價」 重陽節請長輩吃肉、中南部再延長加開

肉量免費升級變2倍！ 火鍋餐廳限時3天「台灣豬加量不加價」 重陽節請長輩吃肉、中南部門市延長加開

大閘蟹、白松露、魚子醬入饌！壽司謙「大閘蟹宴」一人獨享3隻大閘蟹

品嚐秋蟹的時節到來，台北OMAKASE餐廳「壽司謙（すし謙）」，今年選用來自日本青森的野生大閘蟹與陽澄湖大閘蟹為主角，推...

夜貓不吃泡麵改吃五星！ 圓山大飯店「金龍宵夜場」開張 至尊三寶牛肉麵、潮蟹粥×跨界調酒 嗑到23:30

夜貓不吃泡麵改吃五星！ 圓山大飯店「金龍宵夜場」開張 至尊三寶牛肉麵、潮蟹粥×跨界調酒 嗑到23:30

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。