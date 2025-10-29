睽違2年回歸！ 麥當勞「炸蝦天婦羅堡」3款開賣 加碼限時買一送一吃起來

炸蝦控準備衝一波！麥當勞睽違2年的人氣「炸蝦天婦羅堡」系列重磅回歸，這次一次帶回3款口味，從「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」到「雙蝦天婦羅堡」都超欠吃，10月29日起限時開賣，還能搭上APP推出的多重優惠，手刀開吃！

圖／麥當勞提供

去年沒吃到的別再錯過！麥當勞「Signature極選系列」中人氣爆棚的「炸蝦天婦羅」系列，將於10月29日至12月9日期間限定回歸（售完為止）。主角「炸蝦天婦羅」以整尾太平洋白蝦裹粉高溫酥炸，外酥內嫩、蝦香濃郁，搭配清爽的青檸蒔蘿醬，層次鮮明。同步推出3款主打包含「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」結合4盎司安格斯牛肉與整尾炸蝦，打造海陸雙饗口感；「炸蝦天婦羅辣雞堡」則將炸蝦與香辣雞腿排一次滿足；「雙蝦天婦羅堡」最奢華版本，一次放入兩尾炸蝦，份量爆表。

即日起至12月9日限時販售，三款主餐單點134元、皆可搭配經典199元套餐，更同步推出「炸蝦天婦羅分享盒」，內含2個天婦羅堡（可自由選擇安格斯牛肉或辣雞口味）、20塊麥克雞塊與1份大薯，人氣組合售價470元，揪好友一起嗑超適合。

圖／麥當勞提供

麥克雞塊買一送一同步開跑！ 麥當勞APP全球版本週也推出多達8項優惠券，10月29日起至11月2日止，麥克雞塊買一送一、4塊麥克雞塊特價29元、中杯飲料半價只要19元、OREO冰炫風現折20元、勁辣雞腿堡+中薯特價99元等，快追省一波！

圖／麥當勞提供

