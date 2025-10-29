免費升級變2倍！ 火鍋餐廳限時3天「台灣豬加量不加價」 重陽節請長輩吃肉、中南部再延長加開

天氣轉涼正是開鍋時刻！ 不畏台灣豬供應吃緊現況，連鎖小火鍋品牌《舞古賀mini鍋物》祭出超暖心「爽爽吃肉肉」活動，全台指定門市限時加碼「豬、雞肉通通加倍不加價」，讓饕客一次吃好吃滿。誠品松菸店更配合重陽節、萬聖節祭出3日限定優惠，長輩與民眾都能開心享雙倍肉片超值升級。

圖／舞古賀mini鍋物提供

三天吃鍋「肉量翻倍」！ 舞古賀mini鍋物「誠品松菸店」於10月29日至31日推出「爽爽吃肉肉」活動，於重陽節當天（10/29）特別向長輩致敬，凡年滿60歲（民國54年次含以前），出示身分證並點任一鍋物，即可享豬肉或雞肉片從原本50克升級為100克，加倍滿足。

接著，10月30日至31日萬聖節加碼登場，無論年齡或身分，凡點鍋即享肉片免費升級，歡慶「不給糖就搗蛋」的節慶氛圍，吃鍋也能超有儀式感。

中南部分店同步開吃！ 台中中友店至11月3日、高雄巨蛋店至11月11日，也同步推出「爽爽吃肉肉」活動，只要點任何一款鍋物，就能從50克肉片免費升級至100克，肉量直接翻倍、價格不變，肉控絕對要衝一波！

圖／舞古賀mini鍋物提供

