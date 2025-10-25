新幹線壽司優惠炸裂！ 「一条通」8週年慶「現金券加碼」吃越多賺越多 還有10款壽司「加量不加價」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／一条通提供
圖／一条通提供

壽司控準備開吃！人氣壽司品牌「一条通」迎來8週年，11月推出雙重回饋活動，除了全門市「滿額贈現金券」優惠，還加碼5款人氣壽司加量不加價、指定門市再多5款限定品，讓老饕們吃的超飽足！

圖／一条通提供
圖／一条通提供

11月1日至11月30日，全台一条通祭出全門市「滿額送現金券」超殺折扣，只要單筆消費滿300元就送50元現金券、滿600元送100元，以此類推、無上限回饋！無論是外帶午餐還是晚餐聚會，都能吃壽司、賺回饋，一次爽到年底。

一条通這次還加碼推出「增量活動」，經典夯品回歸再升級！包括香甜軟嫩的「玉子燒」、新鮮爽口的「鮪魚蔥花」、炙燒香氣逼人的「焦糖鮭魚」、風味清新的「紫蘇箭魷」及肥美多汁的「酥炸廣島牡蠣」，統統享加量不加價。

圖／一条通提供
圖／一条通提供

另外，在指定10家門市（永春、土城、南京中山、三和、桃園、台中站前、公益、學士、十全、明誠），還有「限定加碼」5款，包括炙燒香氣濃厚的「焦糖蟹棒」、酸香開胃的「紫蘇鯖魚」、鮮味滿點的「蝦味魚卵」、增量50%的「毛豆」，以及「燒烤雞翅」可享免費再送一隻，下酒、聚餐超對味。

圖／一条通提供
圖／一条通提供

