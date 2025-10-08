「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網
圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網

Buffet控快筆記！ 台北大直區「豐FOOD海陸百匯」原訂9月底結束的「平日下午餐2人同行1人半價」活動，因應好評延長至10/31，同時再加碼兩大驚喜：身分證中獎送牛小排，以及向「鏟子英雄」致敬，憑證明就能免費獲得一份龍蝦料理！

圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網
圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網

「豐FOOD海陸百匯」主打多國特色料理，目前正值「美式嘉年華」主題，餐檯推出現切牛排、煙燻牛胸肉、豬肋排、烤啤酒雞、起司通心粉、南方手抓海鮮、紐奧良辣雞翅、墨西哥雞肉捲餅等，統統無限取用，讓人一站就能嚐遍美式經典。

圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網
圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網

圖／豐FOOD粉專
圖／豐FOOD粉專

這波「平日下午餐」優惠（週一至週五）原價每人849元+10%，折扣後含服務費每人約722元，只要用餐時主動出示官方FB活動圖片就能享有優惠，活動一路延長到10月底。此外，11/30前還有限時身分證優惠，只要中「5、2、7、6」任3碼，就能免費獲得一份「美式嫩煎牛小排」。

圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網
圖／翻攝豐FOOD海陸百匯官網

特別的是，餐廳也為了感謝曾親自前往花蓮協助災後重建的「鏟子英雄」們，即日起至11/30，平日午、晚餐時只要出示志工服務紀錄、本人於災區的照片或影片等證明，就能免費享用一份「龍蝦料理」，讓龍蝦優質的蛋白質，幫助第一線英雄們致敬，幫助修復肌肉、恢復體力！

圖／豐FOOD粉專
圖／豐FOOD粉專

