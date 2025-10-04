快訊

Threads上爆紅「可不可紅茶冰淇淋」！ 網狂讚：拜託變常駐　中秋再推「全飲品買五送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝可不可熟成紅茶官網
圖／翻攝可不可熟成紅茶官網

一登場就爆紅！ 手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」近期推出冰淇淋新品，一登場就掀起社群平台Threads上的熱烈討論，不少網友大讚口感「超級好吃」，甚至敲碗希望能變成常駐品項；此外，配合中秋加碼推出飲品優惠全門市推「全飲品買五送一」，手搖控、冰淇淋控們快追一波！

可不可熟成紅茶首度跨界挑戰冰淇淋甜品，最新推出「白玉珈琲雪藏冰淇淋」結合香醇咖啡冰淇淋與Q彈白玉，帶來冰涼濃郁又有嚼勁的口感。售價單份49元，「兩份特價88元」，另可享「買5送1優惠」，不過此兩種優惠不得併用。

圖／翻攝可不可熟成紅茶FB
圖／翻攝可不可熟成紅茶FB

這款新品短短三天，就吸引許多饕客嚐鮮，網路上出現大批好評：「真的超好吃」、「珍珠很 Q」、「一定要常駐！」，甚至有人分享「為了吃到跑了兩家才買到」。

配合中秋節，可不可還祭出「全飲品買五送一」活動，推薦飲品包括清爽回甘的「春芽冷露」、消暑必喝的「春梅冰茶」以及零咖啡因的「輕纖穀奈茶」等，讓大家烤肉聚會時可以手上都拿一杯。

圖／翻攝可不可熟成紅茶FB
圖／翻攝可不可熟成紅茶FB

