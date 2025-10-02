阿米敲碗成功！麥當勞×BTS聯名「TinyTAN盲盒」終於來了　全套7款Q萌公仔 開賣時間、購買方式一次看

全台阿米(粉絲)注意啦！麥當勞再度聯手韓國超人氣男團「BTS防彈少年團」，這次不是聯名餐，而是推出可愛爆棚的「TinyTAN盲盒公仔」。消息一出立刻掀起粉絲熱烈討論，全套共有7款角色，將於10月8日上午10:30，在全台麥當勞餐廳限定櫃檯正式開賣。

圖／麥當勞提供

「TinyTAN」7款角色一次收藏！ 以BTS七位成員 RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook 為原型打造的Q版角色，靈感源自成員們的真實特質，並透過「魔法之門」設定展開奇幻冒險。這次盲盒推出ENCORE版，每一款公仔都換上結合麥當勞元素的專屬服裝，讓粉絲一眼就能感受到角色魅力與品牌經典符號的融合。

圖／麥當勞提供

除了公仔之外，每個盲盒還會隨機附上「雙面人物小卡」，更結合了數位互動體驗。只要掃描包裝上的專屬QR Code，即可進入「TinyTAN」數位世界，觀看角色演出、進行互動，收藏與娛樂一次滿足！

麥當勞「TinyTAN盲盒」購買規則：

．時間：10月8日 上午10:30起，數量有限，售完為止

．地點：全台麥當勞餐廳指定櫃檯（不含得來速、歡樂送與合作外送平台、自助點餐機與手機點餐）

．方式：購買任一超值全餐加價129元，即可獲得1個「TinyTAN盲盒」（內含隨機公仔與角色小卡）

．注意：每份超值全餐限加購乙個，每人單筆消費限購4個，隨機提供不可挑款。（單筆至多購買4份套餐搭配4個盲盒）

圖／麥當勞提供

