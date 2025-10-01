日本速食界傳奇「Dom Dom漢堡」海外首店插旗台灣！「整隻軟殼蟹漢堡」熱賣，開幕首3日單點品項全面升級套餐

日本速食界的傳奇品牌「Dom Dom漢堡」正式插旗台灣！這個被譽為日本最古老連鎖速食店的品牌，早在1970年便於東京誕生，歷經超過半世紀的傳承與變革，Dom Dom漢堡不僅承載了日本速食文化的起點，也在全球速食愛好者心中留下鮮明印記。現在台灣吃得到了！海外首店選在10月1日進駐台北新光三越信義新天地A11館B2，預計掀起一波話題排隊熱潮。

圖／DomDom漢堡 Taiwan提供

Dom Dom漢堡曾在日本風靡一時，巔峰時期擁有近400間分店，近年雖門市數量銳減，但Dom Dom透過創新菜單與特色商品重新累積人氣，並將品牌定位轉向「懷舊與驚喜兼具」的速食體驗，再度成為不少日本饕客津津樂道的速食美食。

圖／DomDom漢堡 Taiwan提供

而最受矚目的餐點莫過於「整隻軟殼蟹漢堡」。將酥炸後的完整軟殼蟹直接夾入漢堡麵包中，搭配清爽調味與豐富口感，不僅視覺衝擊十足，也在味蕾上帶來驚喜，成為社群平台上熱門的打卡話題。此外，「厚蛋燒漢堡」等限定餐點同樣引人期待，為傳統速食注入獨特巧思。

圖／DomDom漢堡 Taiwan提供

為慶祝台灣首店開幕，Dom Dom漢堡更祭出限量與優惠活動。10月1日下午1點起，軟殼蟹漢堡與厚蛋燒漢堡將每日限量販售，每人限購一份；此外，10月1日至10月3日指定時段，全品項單點可免費升級小套餐。品牌也同步引進日本限定周邊商品，讓粉絲能一次滿足味蕾與收藏的渴望。喜愛速食與嘗鮮的讀者，千萬別錯過這場跨越半世紀速食傳承的美食饗宴吧。

圖／DomDom漢堡 Taiwan提供

圖／DomDom漢堡 Taiwan提供

Dom Dom漢堡 台灣首店

地點：台北新光三越信義新天地A11館B2

開幕限時活動：全品項單點免費升級小套餐

- 10/01 (三) 18:00-19:00

- 10/02 (四)17:00-19:00

- 10/03(五)17:00-20:00

圖／DomDom漢堡 Taiwan提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」