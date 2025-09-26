吃得到「暴君的廚師」西式韓味上桌！5星主廚孫榮端出30多道經典料理，十二廚吃到飽最低990元起

近期因韓劇「暴君的廚師」掀起的美食話題，劇中亮相的人蔘雞湯、奶油拌飯，讓不少觀眾直呼「看劇比追劇還餓」。如今這些道地融合西式的韓味，不必飛到首爾也能品嘗。台北喜來登大飯店的十二廚，特別邀請韓國五星主廚孫榮（KAI）操刀，自即日起至11月底舉辦「韓國美食節」，超過30道料理一次端上桌，最低每人990元起，就能無限享受烤肉、炸雞與各式韓式經典料理。

圖／十二廚提供

44歲的孫榮擁有20多年餐飲經驗，旅居日本、杜拜、澳洲等地累積國際視野，不僅熟悉西餐與亞洲各式料理，更能以流利的中、日、英文與饕客交流。2014年因家庭緣分落腳台灣，目前也是擁有超過32萬粉絲的YouTube美食頻道主。今年5月起，他接下台北喜來登西餐行政主廚的重任，並將韓式風味帶進十二廚的自助餐檯。

圖／十二廚提供

此次活動中，他特別準備鮑魚海鮮人蔘雞粥、韓式馬鈴薯燉肉、大邱辣燉豬肋排、牛肉水冷麵等道地佳餚，甚至親自製作200公斤泡菜與50公斤蘿蔔泡菜，從醃漬到發酵全程把關，只為呈現最原汁原味的韓式風味。韓式烤肉更是主角，嚴選肉品以水果與啤酒醃漬，鐵板現烤出川辣豬五花、碳烤豬肉與板腱牛，周末假日更升級提供「現煎帶骨牛小排」，佐以自製醬料與生菜包裹，讓人一口滿足。

圖／十二廚提供

除了必吃的炸雞、辣炒年糕、海鮮煎餅外，也能嚐到少見的大邱辣燉豬肋排，甜辣交織的風味令人上癮。小菜區更準備十餘款開胃料理，包括麻藥蛋、韓式冬粉與辣拌魷魚；甜點區則有明洞雞蛋糕與韓式堅果糖餅，為餐點劃下完美句點。

而十二廚「韓國美食節」將持續至11月30日，午餐每位1490元起、下午茶990元起、晚餐1590元起。10月3日起假日用餐更能參加打卡抽獎，有機會獲得住宿券、自助餐券及餐飲優惠，讓韓味體驗更加超值，趕快把握揪團吃起來了！

最後適逢寒舍集團邁入25週年，台北喜來登特別規劃限時抽獎活動回饋饕客。自10月3日起，只要於假日午、晚餐時段至十二廚用餐，即能參加抽獎，獎品包含豪華客房住宿券、雙人自助餐券，以及辰園、安東廳餐飲五折券等豐富禮遇。同時，全館七大餐廳也響應週年慶，推出多重驚喜，讓賓客在享用韓式美味的同時，也能感受節慶般的喜悅氛圍。

