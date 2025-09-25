快設好鬧鐘！ 饗賓6大Buffet「2026農曆春節訂位」時間表出爐 黑卡會員10/1優先卡位

熱門餐廳總是一位難求！ 農曆春節想大啖Buffet、火鍋或經典台菜的民眾要趕快準備了，自助餐霸主「饗賓集團」宣布，旗下餐飲品牌2026年農曆春節訂位將於10月1日起陸續開放，黑卡會員能搶先卡位、10月15日全面開放，想吃先設定好鬧鐘！

饗饗是超熱門的吃到飽餐廳。圖／饗賓集團提供

饗賓集團旗下參與春節訂位的品牌，包含六大Buffet：「饗 A Joy」、「饗食天堂」、「果然匯」、「INPARADISE 饗饗」、「旭集 和食集錦」、「URBAN PARADISE」，以及多間單點品牌，像是「開飯川食堂」、「真珠 台灣佳味」、「饗泰多」、「貓將壽司」和「小福利麻辣鍋」。想卡位的饕客務必把時間記好，10月1日起開放iEAT饗愛吃黑卡會員先衝，10月8日換金卡會員，10月15日全面開放，晚一步可能就要候補了。

饗賓最新「URBAN PARADISE」。記者陳睿中／攝影

饗賓集團旗下人氣吃到飽「饗食天堂」。圖／摘自饗食天堂粉專

另外，頂級鐵板料理「旨醞」則較晚開放，將於12月13日、12月15日開放黑卡、金卡會員電話預約，12月18日起全面接受訂位。

饗賓最新鐵板料理品牌「旨醞」。圖／饗賓集團提供

2026農曆春節價目表。圖／翻攝饗 A Joy官網

除了公布訂位時間，饗賓也同步推出多款應景料理。像是「開飯川食堂」攜手韓國明星主廚鄭智善，帶來韓綜名菜〈麻辣奶油金絲蝦球〉強勢回歸，辣香與奶油交織的濃郁滋味必吃。

泰式品牌「饗泰多」主打海味新菜〈檸香蒸扁鱈〉，結合檸檬魚露與香茅，清爽酸香襯托魚肉細緻口感；台菜餐廳「真珠」則找來桌球國手 林昀儒 聯名，設計4道家鄉味，包括〈蒜淘鮑魚雞湯〉、〈家香醬燒中卷〉、〈冠軍！海鮮蒸蛋〉與〈金孫四季豆〉，將運動員的家常溫度端上餐桌。

圖／饗賓集團提供

