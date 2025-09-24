快訊

香菜控會暴動！ 全家10月Fami!ce「香菜霜淇淋」登場　7門市限定開賣搶先吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
僅供示意，非本次香菜霜淇淋實體照。圖／全家便利商店提供

香菜控要暴動啦！全家便利商店每月Fami!ce霜淇淋新口味都是粉絲期待焦點，這回更是放大絕，10月將推出「香菜霜淇淋」，口味一曝光就在threads社群掀起討論熱議，不少人直呼「太期待了」。

全家這次大膽挑戰爭議度超高的「香菜」元素，消息一出立刻在Threads上引爆話題，相關貼文留言區網友兩極化，有人驚呼「10月是什麼幸福月份！」，也有人驚喊「這口味會不會太勇敢？」

僅供示意，非本次香菜霜淇淋實體照。圖／全家便利商店提供

據了解，全家「香菜霜淇淋」尚未公布確切上市日期，能確定於9月底至10月初登場，且限定於全家7間霜淇淋體驗店開賣，包含：台北南海店、新竹竹北宏福店、台中永定店、台中復興北店、彰化員林正新店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店，等於北、中、南、東都有機會品嚐到，對於香菜愛好者來說，將是一場美食朝聖之旅！

