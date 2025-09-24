手搖控買爆！ CoCo「QQ奶茶」、日出茶太、翰林「無糖日」買一送一 COMEBUY再送纖維粉
手搖控快衝！多家人氣手搖飲品牌同步推出「買1送1」或「加碼贈飲」的超值活動，從CoCo、COMEBUY到日出茶太、翰林茶館統統有，快來一次囤好囤滿。
CoCo限時1天 QQ奶茶買1送1
CoCo今（9/24）限定1天推出「大杯QQ奶茶買1送1」，等於2杯只要60元，單杯下殺到30元。活動需透過官方LINE領券並於「都可訂」線上平台下單，每人最多可獲2張券，可買2送2，僅限自取，數量有限、售完為止，部分門市不參與活動。
COMEBUY買1送1 加碼送纖維粉
COMEBUY即日起至10/7，於Uber Eats推出「4款飲品買1送1」，包括「玩火」、「玩火奶茶」、「蜂蜜紅茶」、「玉荷冰綠」。購買「玩火」或「玩火奶茶」還加碼送船井®FIP100®纖維粉1包。
若至未參與外送的門市，則可享「纖萃玩火系列買1送1」，每日限量100組，還能再獲得纖維粉加碼贈品，活動至9/30止。
日出茶太「無糖日」純茶買2送1
日出茶太祭出「無糖日」優惠，即日起至12/31止，每周三上午11點至晚上8點，購買任2杯大杯無糖純茶即可免費送1杯玉露春芽。活動限定純茶系列，包括日曜紅茶、春摘翡翠、東方美人、極上烤茶、烏龍茶王、玉露春芽與金萱茶后，每人每日限購2組，最多可一次抱走6杯。
翰林茶館「純茶買1送1」 一路到年底
翰林茶館（含翰林茶棧）同步推出純茶優惠，即日起至12/31止，每周三上午11點至晚上8點，精選5款大杯純茶「買1送1」，品項包含香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限同品項同規格。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言