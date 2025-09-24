手搖控買爆！ CoCo「QQ奶茶」、日出茶太、翰林「無糖日」買一送一 COMEBUY再送纖維粉

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／業者
圖／業者

手搖控快衝！多家人氣手搖飲品牌同步推出「買1送1」或「加碼贈飲」的超值活動，從CoCoCOMEBUY日出茶太、翰林茶館統統有，快來一次囤好囤滿。

CoCo限時1天　QQ奶茶買1送1

QQ奶茶。圖／CoCo都可提供
QQ奶茶。圖／CoCo都可提供

CoCo今（9/24）限定1天推出「大杯QQ奶茶買1送1」，等於2杯只要60元，單杯下殺到30元。活動需透過官方LINE領券並於「都可訂」線上平台下單，每人最多可獲2張券，可買2送2，僅限自取，數量有限、售完為止，部分門市不參與活動。

COMEBUY買1送1 加碼送纖維粉

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

COMEBUY即日起至10/7，於Uber Eats推出「4款飲品買1送1」，包括「玩火」、「玩火奶茶」、「蜂蜜紅茶」、「玉荷冰綠」。購買「玩火」或「玩火奶茶」還加碼送船井®FIP100®纖維粉1包。

若至未參與外送的門市，則可享「纖萃玩火系列買1送1」，每日限量100組，還能再獲得纖維粉加碼贈品，活動至9/30止。

日出茶太「無糖日」純茶買2送1

圖／日出茶太提供
圖／日出茶太提供

日出茶太祭出「無糖日」優惠，即日起至12/31止，每周三上午11點至晚上8點，購買任2杯大杯無糖純茶即可免費送1杯玉露春芽。活動限定純茶系列，包括日曜紅茶、春摘翡翠、東方美人、極上烤茶、烏龍茶王、玉露春芽與金萱茶后，每人每日限購2組，最多可一次抱走6杯。

翰林茶館「純茶買1送1」 一路到年底

圖／翰林茶館粉絲頁
圖／翰林茶館粉絲頁

翰林茶館（含翰林茶棧）同步推出純茶優惠，即日起至12/31止，每周三上午11點至晚上8點，精選5款大杯純茶「買1送1」，品項包含香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限同品項同規格。

