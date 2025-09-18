快訊

爆紅果系手搖開喝！ 85℃蜜桃冰美式抽機票　麻古葡萄冰沙、茶湯會蘋果酒茶嚐鮮　鶴茶樓烏瓦紅茶限時免費喝

圖／業者 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／業者 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飲料控、水果控們準備衝啦！多家飲品品牌紛紛祭出新品與優惠，不管是網路爆紅的韓風蜜桃冰美式、超人氣巨峰葡萄系列，還是跨界聯名酒香茶飲，甚至世界名茶烏瓦紅茶系列都喝得到。這一波新品還搭配抽機票、半價優惠、免費喝等活動，絕不能錯過！

85℃：韓風「蜜桃冰美式」

圖／85℃提供
圖／85℃提供

85℃最新飲品韓風「蜜桃冰美式」，主打夢幻漸層與清爽果香，9月上市首週就賣出五萬杯，成為社群爆款飲品。為回饋粉絲，9/19至10/12加碼推出「蜜桃雙杯爽，首爾機票雙人賞」活動，於85APP會員單筆任選2杯蜜桃冰美式或蜜桃氣泡美式，就能參加抽獎，有機會抽中首爾雙人來回機票，共兩組，中獎機率買越多越高！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

麻古茶坊：「巨峰葡萄」系列

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

大學生最愛的麻古茶坊「巨峰葡萄系列」即日起華麗回歸！不僅有招牌的「芝芝葡萄果粒」與「芝葡萄果粒波波」，今年更強勢加碼新品「芝巨峰葡萄沙」，一次滿足果粒、芝芝與冰沙三種層次，絕對是葡萄控必追果系手搖飲。

茶湯會聯名Jack Daniel’s：「蘋果酒香茶飲」

圖／茶湯會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／茶湯會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茶湯會特別攜手知名威士忌品牌 Jack Daniel’s 推出聯名飲品，以鐵觀音、烏瓦紅茶為基底，融入青蘋果酒，打造4款限定系列：「蘋果酒香鐵觀音」果香與茶韻兼具；「蘋果酒香觀音拿鐵」圓潤茶香融合濃醇鮮乳；「蘋果酒香烏瓦紅」清新果香與紅茶完美交織；「蘋果酒香紅茶拿鐵」茶、果、奶三重滋味一次到位！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鶴茶樓：「烏瓦紅茶」系列

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓則主打來自斯里蘭卡的世界三大名茶之一「烏瓦紅茶」，這回推出三款新品，包括「烏瓦紅茶、烏瓦那堤、水蜜桃烏瓦」，9/22上市當日可享第2杯半價；另，還有開幕慶驚喜，9/28新北土城中央店、10/4高雄瑞隆店兩場活動，指定時段內完成指定社群條件，就能免費領1杯飲品，總共各限量200杯，北、高手搖控們一定要把握。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

