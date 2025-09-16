快訊

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

落網了！沙鹿情殺命案「17歲凶嫌44秒狂砍逾30刀」女大生血跡四濺喪命

對抗川普專業戶？紐時分析因為這些理由：大陸在貿易戰得以「不先低頭」

兩大甜甜圈寵粉！ Mister Donut 21周年「買5送1」限時6天 Krispy Kreme「榛果可可系列」買1盒送1盒

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Mister Donut、Krispy Kreme提供
圖／Mister Donut、Krispy Kreme提供

兩大甜甜圈寵粉！Mister Donut迎來21周年，限時6天推出「甜甜圈買5送1、買6送2」生日慶優惠；Krispy Kreme則聯手全球知名的 NUTELLA®能多益，推出全新榛果可可系列甜甜圈，加碼多波活動與買一送一好禮必追！

Mister Donut推出「甜甜圈買5送1、買6送2」優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「甜甜圈買5送1、買6送2」優惠。圖／Mister Donut提供

Mister Donut即日起至9/21，推出限時6天的「生日慶優惠」，全台門市購買甜甜圈滿6或8個，就能直接享有「買5送1」或「買6送2」，相當於直接多吃一到兩個免費甜甜圈。活動需包含指定品項，例如迷你小球、黑糖QQ奶茶波堤、蜜糖波堤等。

圖／Mister Donut 官網
圖／Mister Donut 官網

另，還有icash專屬驚喜，即日起單筆消費購買「線條小狗聯名商品」滿150元（含）以上，並使用icash Pay或icash2.0結帳，就能獲得「線條小狗壓克力夾」1個，隨機贈送、不累贈，各門市限量送完為止。

圖／Mister Donut 官網
圖／Mister Donut 官網

Krispy Kreme首次與義大利經典品牌 NUTELLA®能多益合作，推出「NUTTY FOR NUTELLA®！榛果可可瘋」系列，除了熱銷排行的「榛果脆脆」，在招牌甜甜圈上塗濃郁NUTELLA®醇厚榛果可可醬，再點綴上脆粒杏仁角增添咀嚼層次感，另外，更推出全新口味「榛心濃濃」，將鬆軟夾心貝灌入滿滿榛果可可醬，外層再豪邁擠上同款抹醬，撒上糖粉，每一口都讓幸福指數爆表。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme活動期間自9/18至9/20可享LINE 好友獨享！買 NUTELLA®禮盒送原味糖霜甜甜圈一盒，另還有NUTELLA® 禮盒優惠、飲品套餐折扣等超值活動；且為回饋廣大粉絲，9/21至9/23凡購買「NUTELLA®禮盒」即贈送「能多益榛果可可威化棒隨手包一包」。

圖／Krispy Kreme提供
圖／Krispy Kreme提供

