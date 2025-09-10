手搖杯身新聯名！ 清心福全「變種吉娃娃開學日常」太療癒、if椰子水×五桐號「生椰抹茶奶霜」爆紅
手搖界新話題聯名杯身與周邊熱潮一定要追！ 清心福全再度攜手「變種吉娃娃」推出「開學季」第二彈手搖杯，以及if 椰子水聯手五桐號打造「椰子×抹茶」限定新飲品，讓大家喝飲料之餘也能享受滿滿驚喜感。
清心福全 × 變種吉娃娃
人氣手搖飲品牌「清心福全」再度攜手「變種吉娃娃」推出第二波聯名新品，有限量周邊「變種吉娃娃公仔相框磁吸燈」，將牠變身成「坐馬桶滑手機」的廢萌模樣，愈看愈可愛。
另外，這回聯名手搖杯以「開學季」為主題，將於9/12起正式開賣，共有9款全新杯身，把吉娃娃變成學生，從趴桌發呆、邊喝飲料邊上課，到在課本亂塗鴉等，既生動又厭世，完全神還原校園日常。
if 椰子水 × 五桐號
來自泰國的天然飲品品牌 if 椰子水，這回搭上全民熱愛的抹茶風潮，聯手五桐號推出夢幻新品「生椰抹茶奶霜」（79元/杯）。以「if 精品泰國香水椰子水」為基底，清甜椰香帶出清爽口感，頂層再蓋上來自京都宇治的抹茶奶霜，奶香滑順餘韻回甘，兩種風味交織，打造出大人系新滋味。
此外，五桐號還推出限定聯名杯＋超萌展示架，並在if椰子水官方社群祭出抽獎活動，幸運粉絲有機會抱回可愛「椰子吊飾」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言