免出門爽喝！ 星巴克外送「foodomo買1送1、foodpanda第2杯半價」 星冰樂、茶瓦納統統有

咖啡控準備衝一波！星巴克近期聯手外送平台推出一連串超值優惠，不管是買1送1、雙杯組合價，還是第二杯半價統統有，活動一路開跑到9月底，想喝星冰樂、拿鐵或茶瓦納優惠價入手，讓大家免出門就能爽爽喝星巴克！

圖／摘自星巴克咖啡同好會

●foodomo外送平台

foodomo星巴克自9/10起至9/26，推出「好友分享日」，活動期間每週三至週五，只要透過外送平台點購兩杯特大杯、冰熱或風味一致的「那堤、冷萃咖啡、摩卡、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂」，其中一杯就由星巴克免費招待，超適合揪朋友或同事一起點。

圖／foodomo官網

另，還有「咖啡與茶230元雙杯組」，活動自9/10至9/30，點購一杯指定咖啡與一杯指定茶瓦納飲品，兩杯只要230元。咖啡包含「可可瑪奇朵、焦糖奶香星享那堤、特選馥郁那堤」等選項；茶飲則有「經典紅茶葛粉燕麥那堤、醇濃抹茶那堤、福吉茶那堤」，一次就能滿足咖啡與茶飲控。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

●foodpanda外送平台

星巴克foodpanda外送平台推出優惠，從9/10至9/22，購買兩杯大杯以上的「馥列白、焦糖奶香星享那堤、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂」，可享「第2杯半價」。

接著在9/23至9/30，再換成「冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡、特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、特選美式咖啡」，同樣享有「第2杯半價」優惠，幾乎天天都有超值划算品項可以喝。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

