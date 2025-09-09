快訊

想吃別撲空！板橋名店「小潘蛋糕坊」9／11起連休22天 中秋節前僅賣3天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／小潘蛋糕坊提供、聯合報系資料照
圖／小潘蛋糕坊提供、聯合報系資料照

中秋節將至，各家糕餅名店已經進入備戰狀態！位於新北板橋的超人氣糕餅名店「小潘蛋糕坊」最新宣布，兩間門市將自9/11起至10/2止，連休22天，不對外營業，直到10/3才會重新開門。業者提醒，請消費者別在門市外提早排隊，以免造成鄰居困擾。

小潘蛋糕坊以蛋黃酥、鳳凰酥、鳳梨酥聞名，每逢中秋節前夕，店門口總是擠滿人潮，甚至引來交通壅塞與警方勸導，可見其超高人氣。近年來，業者都會提前休店「閉關趕工」，專心處理大量中秋訂單，今年的休息時間比去年更長，推測就是為了消化滿滿的訂單量。

根據公告，小潘蛋糕坊的「中正店、和平店」都會同步休息，等到10/3恢復營業後，現場商品數量有限，將採「排到有什麼買什麼，售完為止」，距離中秋節前夕門市僅賣3天。

圖／翻攝小潘蛋糕坊FB
圖／翻攝小潘蛋糕坊FB

新北市板橋小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名。圖／小潘蛋糕坊提供
新北市板橋小潘蛋糕坊以鳳梨酥聞名。圖／小潘蛋糕坊提供

