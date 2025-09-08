年度最狂「50元五種生乳捲吃到飽」！甜點新地標「Lucky M」夢幻開幕 還能吃到「排骨滷肉飯、獲獎牛肉麵」必衝

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

亞尼克勁敵現身！復興航棧旗下創意品牌「Lucky M」羅東店開幕，夢幻店型成為甜點控打卡新地標，更加碼推出超狂「50元生乳捲吃到飽」，兩店限定同步開跑！

圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

主打生乳捲及伴手禮專賣「Lucky M」旗艦店插旗宜蘭羅東，並於今(8)日盛大開幕，結合星級法式甜點與在地風味創新商品，必嘗「生乳捲」系列有5種口味，包含萬丹鮮乳、濃情可可雙漩、九如檸檬、日式抹茶雙漩與紅心芭樂等，特別是「紅心芭樂生乳捲」選用宜蘭在地食材，綿密生乳餡與酸甜芭樂相搭超級無敵。

圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

「Lucky M」羅東店鄰近羅東火車站，招牌上大大的品牌IP信運猴可愛顯眼，整家店以粉紅色為基底少女心爆棚，2F咖啡廳空間更自帶溫馨甜美氛圍，除高顏值甜點外，還有供應簡餐、獲獎牛肉麵等美味鹹食，道道都涮嘴。

圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

圖／Lucky M提供
圖／Lucky M提供

更狂的是，「Lucky M」慶開幕超寵粉，即日起至9/21，凡內用點套餐即可以50元暢吃5種口味生乳捲，吃到飽時間為60分鐘，每日名額限量，建議提前電話訂位。「50元生乳捲吃到飽」於羅東店、運動公園店同步開跑，宜蘭人快搶銅板價好康吃爆超強生乳捲。

Lucky M 生乳捲吃到飽活動資訊

活動期間：即日起～2025/9/21

優惠內容：活動期間至店內用點套餐，即可+50元暢吃五種口味生乳捲

活動店鋪與場次：

【Lucky M 羅東店】宜蘭縣羅東鎮公正路27-3號

中午｜11:30、12:30

下午｜14:00、15:00、16:00

晚間｜17:30、18:30

【Lucky M 運動公園店】宜蘭縣宜蘭市中山路一段662號

中午｜11:30、12:30

下午｜14:00、15:00、16:00

注意事項：吃到飽時間60分鐘；每日名額限量；全桌需一致選擇是否升級吃到飽，恕不接受僅部分人升級；詳情以粉專公告為準

甜點 美食 生乳捲 吃到飽 新地標 牛肉麵 伴手禮 熱門打卡 宜蘭美食

