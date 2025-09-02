聽新聞
0:00 / 0:00
不只85度C、聖瑪莉有！山崎麵包「脆皮烤年糕」新品開賣 還原剛出爐「內行回烤法」大公開
日式麵包店參戰！Threads上爆紅「脆皮烤年糕」掀起風潮，連鎖日式烘培麵包「山崎麵包」新品開賣，口感外酥內Q，最強回烤法也不藏私大公開。
不只85度C、聖瑪莉有賣！「脆皮烤年糕」從中國紅到台灣，來自日本的第一麵包品牌「Yamazaki山崎麵包」跟上潮流，新推出在社群爆紅的「脆皮烤年糕」，軟Q年糕口感與奶油香交織，讓人一口接一口，售價每顆24元、4入裝96元，不論是當作下午茶還是宵夜小點都超涮嘴。
有網友分享，這款烤年糕算大顆，推薦搭配茶或咖啡享用。此外，山崎麵包也同步分享內行回烤法，將脆皮烤年糕冷凍後取出，烤箱提前預熱200℃，再復熱烤約6分鐘，即可享受開吃，還原剛出爐的美味狀態。還沒吃過或是之前沒搶到的朋友，這波可別再錯過囉！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言