不只85度C、聖瑪莉有！山崎麵包「脆皮烤年糕」新品開賣 還原剛出爐「內行回烤法」大公開

日式麵包店參戰！Threads上爆紅「脆皮烤年糕」掀起風潮，連鎖日式烘培麵包「山崎麵包」新品開賣，口感外酥內Q，最強回烤法也不藏私大公開。

圖／山崎麵包粉專

不只85度C、聖瑪莉有賣！「脆皮烤年糕」從中國紅到台灣，來自日本的第一麵包品牌「Yamazaki山崎麵包」跟上潮流，新推出在社群爆紅的「脆皮烤年糕」，軟Q年糕口感與奶油香交織，讓人一口接一口，售價每顆24元、4入裝96元，不論是當作下午茶還是宵夜小點都超涮嘴。

圖／山崎麵包粉專

圖／山崎麵包粉專

有網友分享，這款烤年糕算大顆，推薦搭配茶或咖啡享用。此外，山崎麵包也同步分享內行回烤法，將脆皮烤年糕冷凍後取出，烤箱提前預熱200℃，再復熱烤約6分鐘，即可享受開吃，還原剛出爐的美味狀態。還沒吃過或是之前沒搶到的朋友，這波可別再錯過囉！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」