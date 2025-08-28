快訊

爆紅「現烤費南雪」走出台北！不是快閃 「ButterSays」插旗新竹 首發限定「高知西柚費南雪、焦糖千層酥」必買

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／ButterSays粉專
圖／ButterSays粉專

新竹人有福了！東京爆紅「現烤費南雪」正式進駐新竹，本次不是快閃店而是以正櫃插旗新竹巨城，有在地網友光看到開幕消息就直呼「太期待了」、「要吃爆」。

ButterSays首次推出禮盒。圖／ButterSays粉專
ButterSays首次推出禮盒。圖／ButterSays粉專

這次不是快閃店了！超人氣法式甜點費南雪品牌「ButterSays」將於9/1插旗新竹巨城，是該品牌走出台北的首個新據點。ButterSays以「艾許奶油費南雪」深受甜點控青睞，現烤香氣超級濃郁。更特別的是，巨城門市還有首發限定「高知西柚費南雪」和「焦糖千層酥」，新竹人可以準備開箱一波。

圖／ButterSays粉專
圖／ButterSays粉專

圖／ButterSays粉專
圖／ButterSays粉專

此外，ButterSays粉專同步推出抽獎活動，完成指定步驟就有機會免費獲得「ButterSays綜合費南雪6入/盒」，且可憑兌換券「現場免排隊」，能快速拿到香噴噴的費南雪。

ButterSays 門市據點

新竹巨城門市：Big City遠東巨城購物中心4樓（2025/9/1開幕）

台北北車門市：台北車站 B1 近M3出口

南港LaLaport門市：台北南港Lalaport B1

