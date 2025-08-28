手刀衝！ 2025七夕情人節「咖啡+手搖+餐廳」優惠懶人包 甜蜜套餐、浪漫加碼、買1送1統統有
2025七夕情人節就要到來了，各大咖啡、手搖飲、甜點與餐廳紛紛推出限定優惠，先前曾為大家整理七夕飯店餐廳.住房優惠懶人包，接下來udn小編再整理星巴克、7-ELEVEN、全家、Lady M、舞古賀MINI鍋物等品牌的七夕最新限定活動，從買一送一、浪漫限定套餐到可愛小驚喜統統有。
●7-ELEVEN
7-ELEVEN即日起至8/31，透過 OPENPOINT 行動隨時取可享指定CITY系列飲品組合價520元，包括「大杯厚乳拿鐵、濃萃拿鐵」任選12杯，「大杯卡布奇諾」任選15杯，「特選美式、特選拿鐵」任選11杯，「風味飲系列指定冰飲」任選10杯，「西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡」任選10杯，「冰淇淋紅茶」任選12杯。另，9/2前還能享2杯99元優惠，通勤、聚會都能用划算價格解渴。
●全家
全家APP於8/29～8/31推出情人節快閃優惠，Let’s Café 大杯焦糖拿鐵、經典巧克力飲及Fami!ce霜淇淋等組合價只要299元，等於7～11杯飲品加霜淇淋一次帶走。即日起至9/2前，購買厄瓜多進口玫瑰花，還可獲得特大特濃拿鐵買一送一券，浪漫又實用。
●OKmart
8/29當天，OKCAFE大杯莊園美式、拿鐵推出「買2送2」，雲端商城更祭出買10送10加碼送OKpoint點數，等於一半免費入手，咖啡控一定要搶。
●萊爾富
萊爾富即日起至9/9，祭出哈根達斯冰品買2送1、買10送10，再送限量歐風提袋，還有咖啡控年度最大檔，大杯美式「買49送50」，大杯拿鐵「買49送42」，最低只要49折。
●家樂福
家樂福與台北霞海城隍廟聯名設計「好姻緣」咖啡杯，8/29～9/1 推出漂浮冰咖啡買一送一，讓情侶邊喝邊祈求戀情順利，超有節日氛圍。
●星巴克
8/29七夕限定「好友分享日」再度登場，當天11:00～20:00全台門市購買兩杯大杯以上、相同品項飲品可享買一送一，每人每次最高「買二送二」。同日單筆消費滿1,314元，更加碼送空運進口玫瑰花，數量有限。
●85℃
8/28、8/29推出「愛你久久套餐」，任選切片蛋糕搭配飲品只要99元，像是暗黑森林蛋糕配上黑糖珍珠厚奶茶，甜蜜價直接不到百元就能享受下午茶。
●COZY TEA 御私藏
8/28～8/31推出粉色系飲品「戀愛莓好」第二杯10元優惠，粉嫩草莓奶蓋配上清爽莓果綠茶與奶酪，整杯夢幻到不行，適合情人打卡分享。
●大苑子
8/29限定飲品「葡萄玫瑰」甜蜜登場，8/31前在市府夢想店購買飲品還能加購愛心小餅乾，假日限定的葡萄玫瑰霜淇淋只要加購價89元就能一起享受，滿滿浪漫氛圍。
●三商炸雞
即日起至8/31推出「百元炸雞」優惠，外帶3塊黃金山賊炸雞只要100元，比買一送一還划算。三商i美食卡會員還能透過APP3點兌換券，以90元價格入手炸雞，划算又能解嘴饞。
●舞古賀MINI鍋物
8/29～8/31期間限定推出「鱈魚玫瑰花」，只要點兩款鍋物就能免費獲得粉紅玫瑰造型鱈魚漿，無論搭牛奶鍋或麻辣鍋都增添浪漫氛圍，數量有限送完為止。
●雙月食品社
雙月食品社最新門市插旗新北新莊區，迎接七夕情人節，雙月食品社推「一吻定情 一麵傾心」活動，當天至全台任一門市消費，只要現場情侶給予彼此甜蜜一吻，並讓店員留下愛的影像，即可免費獲贈一包「愛恨椒芝麵」，數量有限，送完為止。
●Lady M
即日起至8/31推出七夕限定「炙燒焦糖起司千層」，並有兩款七夕套餐，雙人套餐 820 元即可享限定千層蛋糕、任選切片蛋糕及兩杯飲品，獨享套餐420元也能品嚐限定甜點。
●Byebyeblues生乳捲
於8/28～8/30連續3天，原價580元的「天使之戀」生乳捲與原價550元的「莓好時光」生乳捲合購，推出超優惠戀愛價只要900元，折價230元省很大！
●甜境
手作甜點伴手禮新品牌「甜境」推出七夕良緣活動，於8/29上午10:00限定，凡身著「橘色」服飾或配件，即可用「7元」購買「金磚牛軋餅」乙盒(原價210元)！
