手刀衝！ 2025七夕情人節「咖啡+手搖+餐廳」優惠懶人包 甜蜜套餐、浪漫加碼、買1送1統統有

2025七夕情人節就要到來了，各大咖啡、手搖飲、甜點與餐廳紛紛推出限定優惠，先前曾為大家整理七夕飯店餐廳.住房優惠懶人包，接下來udn小編再整理星巴克、7-ELEVEN、全家、Lady M、舞古賀MINI鍋物等品牌的七夕最新限定活動，從買一送一、浪漫限定套餐到可愛小驚喜統統有。

●7-ELEVEN

明星商品「水果冰磚精品美式」系列自7月23日起再推出第2波新品「黑爵士黑醋栗冰磚精品咖啡」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至8/31，透過 OPENPOINT 行動隨時取可享指定CITY系列飲品組合價520元，包括「大杯厚乳拿鐵、濃萃拿鐵」任選12杯，「大杯卡布奇諾」任選15杯，「特選美式、特選拿鐵」任選11杯，「風味飲系列指定冰飲」任選10杯，「西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡」任選10杯，「冰淇淋紅茶」任選12杯。另，9/2前還能享2杯99元優惠，通勤、聚會都能用划算價格解渴。

●全家

圖／全家便利商店提供

全家APP於8/29～8/31推出情人節快閃優惠，Let’s Café 大杯焦糖拿鐵、經典巧克力飲及Fami!ce霜淇淋等組合價只要299元，等於7～11杯飲品加霜淇淋一次帶走。即日起至9/2前，購買厄瓜多進口玫瑰花，還可獲得特大特濃拿鐵買一送一券，浪漫又實用。

圖／OKmart提供

8/29當天，OKCAFE大杯莊園美式、拿鐵推出「買2送2」，雲端商城更祭出買10送10加碼送OKpoint點數，等於一半免費入手，咖啡控一定要搶。

圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至9/9，祭出哈根達斯冰品買2送1、買10送10，再送限量歐風提袋，還有咖啡控年度最大檔，大杯美式「買49送50」，大杯拿鐵「買49送42」，最低只要49折。

●家樂福

圖／翻攝台北霞海城隍廟臉書

家樂福與台北霞海城隍廟聯名設計「好姻緣」咖啡杯，8/29～9/1 推出漂浮冰咖啡買一送一，讓情侶邊喝邊祈求戀情順利，超有節日氛圍。

●星巴克

圖／翻攝星巴克官網

8/29七夕限定「好友分享日」再度登場，當天11:00～20:00全台門市購買兩杯大杯以上、相同品項飲品可享買一送一，每人每次最高「買二送二」。同日單筆消費滿1,314元，更加碼送空運進口玫瑰花，數量有限。

●85℃

圖／85℃提供

8/28、8/29推出「愛你久久套餐」，任選切片蛋糕搭配飲品只要99元，像是暗黑森林蛋糕配上黑糖珍珠厚奶茶，甜蜜價直接不到百元就能享受下午茶。

●COZY TEA 御私藏

圖／COZY TEA 御私藏提供

8/28～8/31推出粉色系飲品「戀愛莓好」第二杯10元優惠，粉嫩草莓奶蓋配上清爽莓果綠茶與奶酪，整杯夢幻到不行，適合情人打卡分享。

●大苑子

圖／大苑子提供

8/29限定飲品「葡萄玫瑰」甜蜜登場，8/31前在市府夢想店購買飲品還能加購愛心小餅乾，假日限定的葡萄玫瑰霜淇淋只要加購價89元就能一起享受，滿滿浪漫氛圍。

●三商炸雞

三商炸雞外帶「3隻義式雞腿」就贈送「3塊黃金山賊炸雞」。圖／三商炸雞提供

即日起至8/31推出「百元炸雞」優惠，外帶3塊黃金山賊炸雞只要100元，比買一送一還划算。三商i美食卡會員還能透過APP3點兌換券，以90元價格入手炸雞，划算又能解嘴饞。

●舞古賀MINI鍋物

圖／舞古賀MINI鍋物提供

8/29～8/31期間限定推出「鱈魚玫瑰花」，只要點兩款鍋物就能免費獲得粉紅玫瑰造型鱈魚漿，無論搭牛奶鍋或麻辣鍋都增添浪漫氛圍，數量有限送完為止。

●雙月食品社

圖／翻攝雙月食品社臉書

雙月食品社最新門市插旗新北新莊區，迎接七夕情人節，雙月食品社推「一吻定情 一麵傾心」活動，當天至全台任一門市消費，只要現場情侶給予彼此甜蜜一吻，並讓店員留下愛的影像，即可免費獲贈一包「愛恨椒芝麵」，數量有限，送完為止。

●Lady M

LADY M打造七夕心動雙人套餐，每套820元。圖／LADY M提供

即日起至8/31推出七夕限定「炙燒焦糖起司千層」，並有兩款七夕套餐，雙人套餐 820 元即可享限定千層蛋糕、任選切片蛋糕及兩杯飲品，獨享套餐420元也能品嚐限定甜點。

●Byebyeblues生乳捲

圖／byebyeblues生乳捲提供

於8/28～8/30連續3天，原價580元的「天使之戀」生乳捲與原價550元的「莓好時光」生乳捲合購，推出超優惠戀愛價只要900元，折價230元省很大！

●甜境

圖／甜境提供

手作甜點伴手禮新品牌「甜境」推出七夕良緣活動，於8/29上午10:00限定，凡身著「橘色」服飾或配件，即可用「7元」購買「金磚牛軋餅」乙盒(原價210元)！

