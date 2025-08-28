聽新聞
0:00 / 0:00

七夕浪漫優惠！ 星巴克一日限定「買一送一」 1,314元滿額贈「玫瑰花」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝星巴克咖啡同好會、星巴克提供
圖／翻攝星巴克咖啡同好會、星巴克提供

七夕情人節就要到了！星巴克也來放閃，推出一日限定的浪漫優惠，於8月29日全台門市祭出「買一送一」好友分享活動，另外還有滿額就能帶走玫瑰花的浪漫小驚喜！

星巴克七夕限定「買一送一」

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克宣布將於 8月29日七夕情人節，全台同步推出「七夕與你相遇 好友分享日」優惠。當天上午11點至晚間20點，只要購買兩杯大杯以上、相同口味及冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克免費招待。每人每次最多可享「買二送二」，飲料需當場一次領取。

圖／翻攝星巴克官網
圖／翻攝星巴克官網

不過要注意，此優惠僅限當日門市現貨飲品，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列、手沖、虹吸式及含酒精飲品。此外，全台部分門市及高鐵、機場、休息站據點並不適用，建議出發前先確認門市資訊，以免撲空。

七夕專屬「玫瑰花滿額贈」

圖／翻攝星巴克官網
圖／翻攝星巴克官網

除了買一送一，星巴克也特別準備「浪漫加碼」，於8月29日當日單筆消費滿1,314元，即可獲贈一支空運進口玫瑰花，數量有限送完為止，單筆消費不累贈。快用這份貼心的小禮物，讓情人節氛圍更加升溫！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

七夕 咖啡 星巴克 情人節 買一送一

相關新聞

七夕浪漫優惠！ 星巴克一日限定「買一送一」 1,314元滿額贈「玫瑰花」

七夕浪漫優惠！ 星巴克一日限定「買一送一」 1,314元滿額贈「玫瑰花」

星冰樂30歲生日！ 星巴克8／11限定「大杯以上買一送一」 爽喝星冰樂、那堤、美式

剛過完父親節，星巴克買一送一又來了！ 星巴克為了慶祝星冰樂誕生 30 週年，即將在8/11推出「大杯以上買一送一」活動，從冰涼消暑的星冰樂到經典那堤、美式，都能用半價的價格喝到。 星巴克於8/1

父親節請爸爸喝咖啡！ 星巴克買1送1+外送優惠、超商拿鐵買10送10、霜淇淋也有買1送1

父親節請爸爸喝咖啡！ 星巴克買一送一+外送優惠 超商拿鐵買10送10、霜淇淋也有買1送1

8月8日限定「星巴克買一送一」！加碼OPENPOINT點數10倍送

Love Dad優惠再現。星巴克於父親節（8/8）11:00至20:00推出好友分享日，當天購買兩杯大杯（含）以上容量/...

星巴克「買一送一」又來了！連續2天、星禮程會員獨享

星巴克宣布針對「星禮程會員」，於8月4日、5日連續2天，推出「星享成雙．好友分享」活動。活動期間上午11點至晚上8點，至...

歡慶星巴克DREAM PLAZA開幕「買一送一」！網友笑：新開店不適用

星粉最愛的「買一送一」又來了！此次針對星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕，於7/25（五）11:00～20:00推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。