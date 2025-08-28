聽新聞
0:00 / 0:00
七夕浪漫優惠！ 星巴克一日限定「買一送一」 1,314元滿額贈「玫瑰花」
七夕情人節就要到了！星巴克也來放閃，推出一日限定的浪漫優惠，於8月29日全台門市祭出「買一送一」好友分享活動，另外還有滿額就能帶走玫瑰花的浪漫小驚喜！
星巴克七夕限定「買一送一」
星巴克宣布將於 8月29日七夕情人節，全台同步推出「七夕與你相遇 好友分享日」優惠。當天上午11點至晚間20點，只要購買兩杯大杯以上、相同口味及冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克免費招待。每人每次最多可享「買二送二」，飲料需當場一次領取。
不過要注意，此優惠僅限當日門市現貨飲品，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列、手沖、虹吸式及含酒精飲品。此外，全台部分門市及高鐵、機場、休息站據點並不適用，建議出發前先確認門市資訊，以免撲空。
七夕專屬「玫瑰花滿額贈」
除了買一送一，星巴克也特別準備「浪漫加碼」，於8月29日當日單筆消費滿1,314元，即可獲贈一支空運進口玫瑰花，數量有限送完為止，單筆消費不累贈。快用這份貼心的小禮物，讓情人節氛圍更加升溫！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言