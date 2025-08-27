快訊

七夕約會戀人必收！ 六福村情侶裝優惠1314元、麗寶樂園月光票499元、台北101雙人999元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

七夕情人節將至，不少遊樂園、景點也推出「甜蜜限定優惠」，從雙人套票、情侶裝優惠到抽住宿券統統有，情侶們不妨趁著浪漫佳節，來場專屬於彼此的七夕約會！以下整理台北、桃園、台中、高雄的遊樂園與景點優惠，一次看完好安排。

台北101

圖／台北101觀景台
圖／台北101觀景台

七夕就是要把最浪漫的景色送給另一半！台北101即日起至9月30日推出「雙人同遊GOGOGO」限時套票，只要999元（原價1,200元），就能一起登上高空觀景台，俯瞰台北夜景。優惠僅限線上預約購買，情侶們可以在最浪漫的地方留下甜蜜回憶。

● 六福村

圖／六福村
圖／六福村

六福村特別推出「七夕情侶裝趣遊樂園」活動，活動時間為8月29日至8月31日，只要情侶穿著同款上衣一同入園，即享雙人1,314元優惠票價，象徵「一生一世」的浪漫寓意。邊玩樂園邊放閃，還能用票價為感情加溫。

● 台中麗寶樂園

圖／麗寶樂園
圖／麗寶樂園

麗寶樂園同樣祭出七夕限定優惠，情侶穿情侶裝即可享「天空之夢摩天輪」雙人搭乘只要元，只要同色系或相同圖案佔穿搭比例一半以上就算合格。另外，即日起至8月31日還能享「雙人月光票」優惠，只要 499元，下午4點後入園不分平假日都能玩，不妨安排夜晚的摩天輪與園區夜景，氣氛更升級。

● 義大遊樂世界

玩樂園同時還能抽住宿！義大遊樂世界則玩創意互動，即日起至8月31日，只要到粉絲團指定貼文留言區，留下與另一半在樂園「親親」或「公主抱」的甜蜜照片，就有機會抽中高雄萬豪酒店住宿券，幸運兒將於9月1日揭曉。

