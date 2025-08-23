情人節太甜！ 10大「七夕飯店餐廳.住房優惠」懶人包 爽吃牛排、浪漫遊艇、高空煙火、三麗鷗主題房陪你慶

一年一度的七夕情人節即將到來，全台飯店紛紛祭出住房優惠，不管是想在城市中享受美食饗宴，還是到湖畔度假尋找浪漫氛圍都能滿足，特別整理出台北、南投、花蓮等地7大飯店專案，欣賞高空煙火、浪漫遊艇、三麗鷗房、吃到飽牛排統統有！

七夕情人煙火派對住房專案。圖／台北晶華酒店提供

台北晶華推出「七夕情人煙火派對」住房專案，打造高樓層景觀房，房內備有美酒與起司拼盤，透過落地窗欣賞璀璨煙火，並可於雲天廊享用冰淇淋及飲品。雙人每房每晚17,999元起+15.5%。

◎ 台北遠東香格里拉

圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉為七夕打造的戀人假期，預訂尊榮客房以上房型，售價11,200元+15.5%起，享雙人早餐、迎賓特調、頂樓泳池與三溫暖，並加贈價值2,200元的SOCIÉ Spa單人香氛能量按摩30分鐘。

◎ 台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店於即日起至8/28推出「七夕大正浪漫住房專案」，每晚5,200元起，8/30前入住可即享天鵝造型毛巾擺飾、氣泡酒一瓶，以及價值2,596元的「CHECKERS自助餐廳」雙人晚餐券。入住兩晚以上不僅打85折，再送雙人早餐與CAESAR Spa 500元療程抵用券。

七夕當天(8/29)，CHECKERS自助餐廳還推出「要愛久久」限定優惠，加入會員打卡就能以雙人1,299元享午餐，晚餐再加價100元即可無限吃到現切牛排、壽司、南洋風料理，還能暢飲紅白酒。

◎ 國聯大飯店

國聯大飯店推出奢華的「女神接女神」住房專案，每晚10,999元起，於8/29至8/31限定登場，讓經典的勞斯萊斯「飛天女神」成為專屬、情人節雙人套餐、國聯套房住宿與隔日早餐，每日僅限3間。

想要更超值選擇的情侶，也可參考官網限定「我型我宿專案」，周日至周四入住豪華客房每晚只要3,699元起，每日限量10間，讓大家輕鬆規劃一場小資浪漫旅行。

◎ 台北美福大飯店

台北美福GMT義大利餐廳推優惠方案。圖/台北美福大飯店提供

台北美福大飯店GMT義大利餐廳，於8/29至8/31晚間推出「Stand by Me 讓愛延續」優惠方案，預訂雙人套餐加贈浪漫花束，用餐當日享優惠價5,999元+10%入住原價NT$16,170的行政客房乙晚(含早餐)。另外加碼贈12/31前不限次數，GMT周末早午餐兩人同行一人半價。

此外，如計畫攜手一生，下訂2026年6月前的婚宴，立刻贈萬元住宿券 ，可於優雅的GMT義大利餐廳舉辦精緻西式婚禮。

◎ 台北漢來大飯店

台北漢來大飯店。圖／漢來大飯店提供

台北漢來大飯店於七夕期間推出「樂遊一夏」住房專案，每晚7,392元起，送出市值7,000元的「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」雙日票2張，卡司包含蔡健雅、許光漢、黃宣等，讓情侶在音樂與浪漫中共度佳節。

◎ 福容大飯店桃園店

圖／福容大飯店桃園店

福容大飯店桃園店於8/28至8/29日推出「七夕情人節浪漫攻略」住房專案，入住福容桃園唯一的頂級「福容套房」，貼心準備了浪漫情人蛋糕、香皂玫瑰花束與精選紅酒，入住時更由專人提供接待。且入住貴賓可於客房內享用由國宴主廚規劃的「淮揚宴」情人節套餐，一泊二食，甜蜜限定價19,999元。

◎ 漢來日月行館

漢來日月行館。圖／漢來大飯店提供

南投湖畔的「漢來日月行館」推出七夕快閃住房專案，每晚17,400元起，除了享用主廚特製巧克力，還有情人節限定調酒「鵲橋之酌」，讓情人倆在湖畔微風中舉杯共飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎ 高雄漢來大飯店

高雄漢來三麗鷗主題房。圖／漢來大飯店提供

高雄漢來大飯店攜手人氣甜點品牌「海斯頓」，推出「戀戀漢來 七夕之夜」專案，每晚8,999元起，入住三麗鷗主題房，入住送甜點馬卡龍搭配氣泡酒、玫瑰花瓣與天鵝毛巾裝飾，打造夢幻氛圍。

◎ 高雄萬豪酒店

皇饕牛排館。圖／高雄萬豪酒店提供

高雄萬豪酒店館內餐廳推七夕限定饗宴，8/29至8/31限時三天，皇饕牛排館每套2,720元起，鐵板燒每套2,920元起，皆附開胃小品、湯品、甜點與飲品。牛排館主打濕式熟成牛排，七夕套餐特選「A5和牛菲力」與「慢燉澳洲和牛頰佐巧克力肉汁」，每組套餐可享優惠價2,120元加購雙人份澳洲活龍蝦，更添奢華氣息。

美享地餐廳推出七夕限定套餐，每套3,780元起，8月不限平假日點選三杯以上Wine Pairing(葡萄酒搭餐)，即贈甜酒一杯。

◎ 花蓮理想大地渡假飯店

8/29入住可享有七夕專屬寵愛禮遇。圖／理想大地渡假飯店提供

被譽為「全台最美遊船飯店」的花蓮理想大地，特別在8/29七夕當天準備浪漫驚喜。凡入住指定專案的旅客，可於下午搭乘遊艇穿梭運河，啜飲香檳欣賞異國景致，晚上再由專人送上主廚特製的七夕愛心蛋糕。

共兩大住房專案可選擇，「洄遊趣」一泊四食9,900元起，還能參加食農教育、太魯閣傳統服飾體驗、DIY課程等；「秋旅住房專案」則是一泊一食7,200元起，附早餐或晚餐，並提供接送與免費設施，兩大方案皆獨享遊艇與甜點禮遇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」