10萬豪禮放送！ 胡同情人節「雙人海陸套餐」首賣即爆紅　加碼抽「一年份燒肉」爽吃整年

七夕將至，燒肉控準備衝一波！知名日式燒肉品牌「胡同燒肉」迎來20週年，特別祭出「情定胡同 為愛 Cheers!」情人節限定活動，不僅能品嚐奢華燒肉套餐，還有機會抽中市值近8萬元的「一年份雙人豪華燒肉盛宴」，活動加碼再送限量氣泡水，甚至還有鱈場蟹腳免費升級，讓情侶們浪漫加倍！

圖／胡同燒肉提供

胡同燒肉首次推出雙人套餐，一開賣就爆紅，短短三週即熱銷上千份，人氣王3,999元「經典雙品燒肉盛」，主打和牛牛舌、牛五花、達拉斯三大經典肉品，還有3,333元「雙人豚味燒肉饗宴」與6,666元「雙人豪華燒肉盛宴」，分別鎖定不吃牛與高端饕客族群。

經典雙品燒肉盛3,999元。圖／胡同燒肉提供

雙人豪華燒肉盛宴6,666元。圖／胡同燒肉提供

七夕限定快來抽一年份豪華燒肉！胡同情人節活動自8/23至8/31期間，全台13家門市同步展開，凡於活動期間點任一套餐（不含午間套餐），即可參加抽獎，最大獎是價值79,992元的「一年份雙人豪華燒肉盛宴」，二獎則是胡同5,000元燒肉禮券，共將抽出5名幸運得主。

圖／胡同燒肉提供

超強10萬好禮等著大家，除了抽獎，活動期間內用餐還能免費獲得一瓶Cheers水蜜桃氣泡水，數量有限送完為止。另有海陸加碼壓軸驚喜，於8/29至8/31限時三天，凡點選6,666元雙人豪華燒肉盛宴，即贈送市值1,200元的「鱈場蟹腳」升級加菜，讓情侶們共享最奢華的海陸盛宴。

圖／胡同燒肉提供

圖／胡同燒肉提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」