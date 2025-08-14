21風味館「買1送1」爽嗑到月底！ 「本村炸雞」中山店新開幕 「買炸雞+1元」升級年糕

21風味館「買1送1」爽嗑到月底！ ！韓式炸雞品牌「本村炸雞」插旗中山北路，不僅帶來酥脆多汁的經典韓式炸雞，還首次推出暖心韓式早餐選擇，讓早鳥也能享受炸雞魅力。同時，連鎖速食品牌「21風味館」也同步祭出烤雞買一送一等超值優惠，愛雞人士記得把握優惠。

「本村炸雞Bonchon」台北中山店將於8/15正式開幕，主打經典韓式炸雞外，這次更首度加入韓式早餐選擇，有暖胃系「人參雞肉粥」，售價98元；「牛肉海帶粥」融合牛肉與海帶鮮香，售價88元；以及超人氣「韓式海苔飯捲」，雞肉口味128元、牛肉口味138元，以及「韓式嫩脆雞墨西哥捲」售價98元。營業時間也特別提早至上午8時，讓上班族與早起族都能品嚐。

本村韓式炸雞中山新店，加1元可升級炸雞年糕。圖／本村韓式炸雞提供

為歡慶開幕，台北中山店於8/15至8/21推出期間限定優惠，凡購買「M號本村炸雞」，加1元即可升級「炸雞年糕」，一次滿足炸雞酥脆與年糕Q彈的雙重口感，超級過癮。

烤雞控必收優惠快追，「21風味館」即日起至8/26推出2大優惠——「買香草烤雞送香草烤半雞」特價530元，以及「買香草烤雞腿+中杯蜂蜜綠茶送香脆炸雞」特價159元。需注意，21TOGO、台大微風門市及外送平台則不參與本次活動。

香草烤雞優惠。圖／21世紀提供

