2門市限定！「早美 x OSAMUS GOODS」台南早午餐聯名 鬆餅堡×經典吐司開吃、還送限量透卡

OSAMU控快衝！ 人氣早餐品牌「早安美芝城」這回攜手超可愛的日本人氣角色「OSAMU GOODS」，推出兩款聯名早午餐套餐，不只餐點超誘人，還搭配復古遊戲設計餐墊紙，讓你邊吃邊拍美照，療癒指數爆表。

圖／翻攝早安美芝城臉書、IG@osamugoods_tw

2款台南早午餐限定套餐必收，「早美 x OSAMUS GOODS」聯名餐點走的是美式早午餐風格，一款「Day & Night 紐奧良辣雞鬆餅堡餐」219元，以自製辣雞排+復刻美式媽媽元氣早餐，搭配鬆餅與滑蛋，鹹甜辣三重奏；「Day & Night 早安庫克經典餐」219元，以自製吐司配上香煎火腿與滑蛋，口感鬆軟，讓你一口接一口。

特製早午餐聯名活動自即日起至10/31限時登場，文平、南門兩家台南概念店限定販售，不僅門面改裝OSAMU GOODS元素，更有限量周邊加碼送，凡購買任一聯名餐點，就能獲得 OSAMU GOODS 限量透卡 一張（送完為止），餐墊紙還是復古遊戲風設計，光是拍照就能讓你的IG版面超有氛圍！

聯名套餐販售門市：

・早安美芝城 文平概念店（台南市安平區文平路432號）

・早安美芝城 南門概念店（台南市中西區南門路42號）

