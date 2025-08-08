雙人吃到飽只要840元！ 大巨蛋飯店「早餐Buffet 買一送一」 平日開放中西港日美食一次吃

東區最強早餐Buffet雙人吃到飽只要840元！ 位於台北大巨蛋第一排的 國聯大飯店 Slate CAFE 板石咖啡廳，即日起至9/5前，祭出超誘人的「平日早餐 Buffet 買一送一」優惠，內容升級到讓人眼睛一亮，價格更佛心，用840元(雙人價)，就能用味蕾開啟美好的一天。

圖／國聯飯店提供

Slate CAFE 板石咖啡廳推出全新登場的「開放式三明治」，用烤得香脆的鄉村麵包搭配風乾番茄、酪梨、櫻桃蘿蔔與芝麻葉，或是酸奶醬拌炒蘑菇，顏值與味道雙滿分。鬆餅控不能錯過主廚精緻上桌的「現做鬆餅」，還有時下流行的「muesli 燕麥」，鮮奶浸潤燕麥片，再加上檸檬汁與蜂蜜提味，超適合健康控。

圖／國聯飯店提供

熱食區同樣精彩，從爐烤海鱸魚、法式紙包魚到羅勒烤雞、啤酒燉豬肉，還有多款蛋料理任你挑。喜歡台式風味的客人，則能享受滷肉飯、清粥小菜，或親手DIY一碗熱騰騰的擔仔麵。港式蒸籠車更是滿載驚喜，流沙包、蝦餃、珍珠丸一次到齊；日式區則有茶泡飯、各式小菜與味噌湯，等於世界早餐大集合，讓大家中西台日港一次嚐！

圖／國聯飯店提供

國聯大飯店這次推出的「晨光共饗」早餐Buffet限時優惠，平日週一到週五早上 7:00～10:00，兩人同行只要840元(含稅及服務費)，直接從原價1540元砍到半價，從網美級開放式三明治、健康系 muesli 燕麥，到主廚精緻鬆餅、台式滷肉飯、港式燒賣通通有，等於一次環遊世界早餐版！

圖／國聯飯店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」