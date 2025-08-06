爸爸吃到飽免費、88元加購牛排！ 2025父親節「最強美食優惠懶人包」 超過20家「餐廳×速食×燒烤優惠」一次看

2025父親節「吃好吃滿」最實在！2025年各大品牌紛紛祭出限時寵爸優惠，盤點2025父親節「最強美食優惠懶人包」，從人氣速食披薩、漢堡炸雞半價，到高級餐廳88元加購牛排，甚至有飯店吃到飽直接幫爸爸免單，超過20家「餐廳×速食×燒烤」統統有優惠！

◎ 必勝客

必勝客「全家寵爸餐」，每套528元起。圖／必勝客提供

必勝客即日起至8/10，推出「全家寵爸餐」享用大比薩加3種副食組合，最低只要528元起；「火山爸發餐」內含兩個大比薩，包含一個「火山熔岩大比薩」，還有雙份副食與飲料，優惠價888元起。

◎ 達美樂披薩

達美樂「和牛堡排火山披薩」享半價優惠，每個499元。圖／達美樂提供

達美樂披薩於父親節祭出全新霸氣款「和牛堡排火山披薩」，即日起至8/31，「和牛堡排火山大披薩」限時半價499元優惠。

◎ 漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王推父親節限定套餐，即日起至8/18，松露至尊烤牛堡／松露福運烤雞堡／雙層田園華鱈魚堡(任選2個)+小薯+中杯飲料2杯，只要288元，相當於優惠6折起！

◎ 摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

快帶爸爸到摩斯漢堡，即起至8/15可享早餐推出元氣牛肉蛋堡搭配大杯冰紅茶，原價90元，優惠價88元；超級大麥元氣牛肉珍珠堡搭配圈圈蝦餅與大杯冰紅茶主餐優惠，原價210元，優惠價188元；中杯摩斯咖啡2杯，原價100元，優惠價88元。

◎ 肯德基

圖/肯德基提供

肯德基父親節限定優惠代碼「40586」，8/7～8/10期間使用，可享「6塊咔啦脆雞+6個原味蛋撻」超值優惠價333元。

◎ bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN推出「爸氣豪爽餐」。圖／bb.q CHICKEN提供

炸雞連鎖「bb.q CHICKEN」推父親節限定「爸氣豪爽餐」，內含招牌韓式炸雞、辣醬炸雞、甜心QQ球、安妞薯球、炸地瓜薯條和五花肉肉包等，優惠價999元；另，即日起至8/12，於Uber eats點購bb.q CHICKEN「海鮮小煎餅&安妞薯球」組合可享買一送一，優惠價141元。

◎ 馬辣集團

新馬辣、馬辣符合條件者，可升級「XXL大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供

馬辣集團至8/31前推出「八月爸氣送」活動，旗下10大品牌同步響應，同桌任一人身分證、健保卡或護照號碼對中「5、2、8」任兩碼(如55、22)，並符合品牌規則，就能免費升級食材。

-「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus」含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

-「涮樂和牛鍋物」含2成人以上，消費「午餐749/晚餐及假日799」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

-「問鼎‧皇上吉祥」含3成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388）。

-「肉之間 大盤肉幸福鍋物」含3成人以上，每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。

-「熊一燒肉」含2成人以上，消費含「午餐698/晚餐及假日798」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

-「夯下去和牛燒肉放題」含2成人以上，消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「烏魚子吃到飽」。

-「燒肉Cha Cha」含2成人以上，每人均消含600元以上，每桌送 「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。

-「狗一下日式居酒食堂」含2成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份。

符合條件者，「夯下去」升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供

◎ 王品集團

王品牛排推出與姓名同音王、品、謝、禮任一字，款待千元龍蝦孝敬爸爸。王品集團/提供

-「王品牛排」即日起到8/29，推出平日內用2客套餐，姓名同音「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字，款待千元龍蝦。

-「阪前鐵板燒」即日起到8/31，推出平日消費2客套餐，並拍照打卡就招待茶燻廣島蠔。

-「藝奇日本料理」即日起到8/31，到藝奇消費任一客套餐，符合爸爸身分者，就贈菜牡蠣雙味佐鮭魚卵。

藝奇日本料理。圖／王品集團

-「聚火鍋」即日起到8/31，同桌每人穿運動服拍照打卡，點西班牙向日葵豬、極上和牛鞍下、雙海老盛合套餐現打88折；祖孫三代穿運動服進店用餐，爺爺享指定套餐還能享5折優惠。

-「尬鍋」即日起到8/10，推出內用炒雞火鍋指定單人套餐，跟爸爸一起「爸氣」合照打卡社群後告知服務人員，可享88折。

-「青花驕」即日起至8/10，帶爸爸到「青花驕」吃飯慶祝，點購故宮聯名四人套餐，即可享88折。

-「和牛涮」即日起到8/31，成為品牌Line好友領取優惠券，到店點頂級和牛套餐，即可享88折。

-「向辣」即日起到8/31, 到品牌內用點798元以上套餐，即可現打88折。

王品旗下和牛涮、青花驕、向辣等品牌，推出一系列父親節優惠。圖／王品提供

◎ 饗賓集團

圖／饗賓集團

-「饗食天堂」即日起至8/10，可以698元加購父親節限定菜色「焗烤龍蝦」1隻。

-「果然匯」在8/8父親節當天提供雅緻限定畫盤甜點；於8/8至8/10，果然匯更提供「爸氣升級」賞味之選；更特別在8/9至8/10「午餐二」時段增加30分鐘，可於下午2點半至5點，盡情品嚐各式蔬食料理。

-「台菜真珠」至8/17推出「真愛爸爸」父親節限定6人份套餐，外帶價3,288元；同樣6人份套餐，內用再獻上溫潤暖胃的〈淮山蛤蜊雞湯〉及精選風味飲品，內用價3,666元。

-「開飯川食堂」至8/17推出「爸氣十足過癮開飯」限定外帶4人份套餐，7菜1湯1甜點的川味饗宴價格3,588元。

-「饗泰多」推出「泰愛爸爸」父親節限定4人份套餐，內用套餐價3,888元，附贈泰象啤酒1瓶，並可享泰象啤酒88元優惠加價購。

-「旨醞」自8/8晚餐時段起至8/10，限定供應父親節限定鐵板料理套餐。

圖／果然匯

◎ 路易莎集團

肉桂捲。圖／路易莎集團提供

-「路易莎」迎父親節推出兩款新品「肉桂捲」、「漂浮抹茶蕎麥」正式登場，肉桂捲可加價30元升級為「肉桂捲＋香草冰淇淋」組合。搭配飲品購買肉桂捲或蛋糕，可享甜點9折優惠，另有「買五送一」活動。

-「青焰」焰烤肋眼牛排、焗烤龍蝦（半隻）與極品鮑魚（兩顆）組成精緻大餐，價格為1288元。

-「初泰(象山/南港)」四人套餐4588元、八人套餐8588元。

-「玖仰久仰」推出「老饕爸的最愛」五人套餐6888元、十人套餐8888元。

-「光焙若(台中勤美/板橋」推出四人套餐優惠價2088元，單筆消費滿1000元就送啤酒乙瓶(每日限量)。

-「丹生炊事」推出爸氣食足四人套餐特價2788元。

圖左青焰、圖右初泰。圖／路易莎集團提供

◎ 三商巧福

圖／三商巧福

三商巧福推寵爸好味限時優惠組合，自8/8至8/10，至門市消費超大盛牛肉壽喜飯+現燙青菜+超值杯飲料，送番茄肉醬乾拌麵，兩人同享特價270元(原價365元)。

◎ 舞古賀mini鍋物

圖／舞古賀mini鍋物提供

舞古賀mini鍋物誠品松菸店限定好康，於8/8父親節當天，父子同行消費滿888元，就可免費獲贈一隻200G小龍蝦，限量30隻，送完為止；同時只要點288元以上鍋物加碼送一支北海道牛乳霜淇淋。

◎ 丸亀製麺

圖／翻攝丸亀製麺臉書

丸亀製麺於8/8限時一天推出父親節優惠，凡親子含12歲以下兒童來店用餐，點購「天丼飯(35元)」一碗，立即贈送「湯烏龍麵(中)」一碗，每間店限定100碗兌完為止。

◎ 撈王

圖／撈王提供

撈王自即日至8/31限定推出「爸氣四人餐」，一次網羅牛、豚、海鮮、太極鍋，優惠價3,999元，凡於活動期間內點用爸氣套餐，就送刮刮卡，有機會抽中雙人套餐、松露煲仔飯、人氣小點等精選好禮。

◎ 玖尹

圖／玖尹提供

玖尹8/8至8/10推出波士頓龍蝦料理加購優惠，點龍蝦料理就能88元加購「小牛戰斧佐紅酒醬」。

◎ 雞湯大叔

圖／雞湯大叔提供

雞湯大叔應景父親節推出「泰感謝四人餐」，至8月底限時販售。8/1起凡消費「泰感謝四人餐」(2,388元），即贈外層印有 Alizabeth 娘娘聯名插圖的限量「娘娘雙層吸管杯」乙個，數量有限。

◎ 六福萬怡酒店

敘日全日餐廳推「雙人同行，爸爸免費」活動。圖/台北六福萬怡酒店提供

-「敘日全日餐廳」8/1–8/30期間，平日午餐及晚餐時段，凡兩人以上同行用餐，即可招待一位父親免費(需支付10%服務費)。

-「粵亮」8/1–8/30期間，凡平日晚餐或假日午、晚餐時段，四人同行消費滿4,000元，即贈柏克金生啤酒四杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

◎ 高雄萬豪酒店

豪享自助餐廳。圖／高雄萬豪酒店

-「豪享自助餐廳」自8/8至8/10推出父親節限定賓果遊戲，入場爸爸可獲賓果卡乙張，隨機填入25個1至50號碼，每日午、晚餐現場各搖出10個號碼，中獎者可兌換餐飲折扣或贈品，最高享5折優惠(服務費另計)，每張賓果卡優惠上限6人。

-「京享蔬食百匯餐廳」自8/8至8/10推出「就素愛爸爸」活動，凡身分證號含有兩個8的爸爸即可享整桌餐費88折，優惠上限6人(含6至11歲兒童)。

-「京樂日本料理」即日起至8/10則結合線上互動，於Google商家頁面給予五星好評並留言「京樂日本料理祝爸爸父親節快樂」，帶爸爸內用消費不限金額即贈送價值550元的炸雞啤酒組乙份，每桌限領一次優惠

-「京翠港式飲茶」8月全月推出「一鴨三吃」優惠，凡提前兩日預訂原價2,880元的烤鴨料理，即享88折優惠(服務費另計)。

-「皇饕牛排館鐵板燒」自8/8至8/10推三人以上同行消費套餐，分別贈送炸牡蠣或板煎牡蠣乙顆。

-「皇怡咖啡廳」自8/8至8/10晚間時段，祭出「爸氣一下」優惠，活動期間爸爸消費紅燒牛肉麵、海南雞飯或海鮮蛋炒飯套餐，享指定啤酒買一送一，讓爸爸享受沁涼暢飲。

-「皇豪中餐廳」即日起至8/10推出父親節限定桌宴，以鮑魚、龍蝦、菲力牛與旗蔘鹿茸等頂級食材入饌，每桌20,000元+10%，附贈果汁暢飲，須提前3日預訂並支付訂金。

◎ 揮別憂鬱byebyeblues生乳捲

圖／揮別憂鬱byebyeblues生乳捲

甜點控快追！ 揮別憂鬱byebyeblues生乳捲迎接父親節，於8/8至8/9限時兩天限定推出極黑-雙重頂級法芙娜生乳捲(售價580元)「第二條只要88元」優惠，每間門市限量88條售完為止。

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