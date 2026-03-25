兒童免費吃Buffet！ 台北3間「兒童節飯店優惠」懶人包 爽吃夢幻甜點、爽拿科教館門票、加碼糖果裝到飽

迎接2026年兒童節連假，台北各大星級飯店紛紛祭出超狂好康！不僅有飯店推出「兒童免費用餐」及「糖果裝到飽」活動，還有入住就送熱門景點門票，甚至有超萌的「天外奇蹟」蛋糕DIY組，讓爸媽帶孩子吃大餐省荷包。

圖／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店「Garden Kitchen」自助餐廳推出「童樂時光」活動，自4月3日至4月6日連假期間，只要大人帶著未滿12歲的小朋友用餐，並加入官方LINE領取兌換券，孩子就能「免費享用」午間或下午茶Buffet。

圖／台北萬豪酒店提供

圖／台北萬豪酒店提供

於午餐餐期時段更特別準備了「兒童造型糖果袋」，現場提供超過20款繽紛糖果，讓小朋友可以發揮創意，挑選自己喜歡的糖果裝滿帶回家，簡直是孩子們的夢想天堂！

圖／台北遠東香格里拉提供

連假避開人潮看過來！「遠東Café」自助餐廳推出平日晚餐限定優惠，即日起至5月31日，每逢週一至週三，只要2位成人支付餐費，同行的11歲（含）以下孩童即可免費用餐，至多可攜帶4位小朋友共餐，CP值高到爆表。

圖／台北遠東香格里拉提供

甜點區也同步變身為「夢幻復活節樂園」，由主廚團隊利用巧克力與雷根糖打造出的童話森林風格甜點，不僅好吃更好拍，隨處可見的尋寶驚喜絕對讓孩子們驚呼連連。

君品酒店今年主打寓教於樂！4月3日至4月6日期間，預訂「童趣探索家」住房專案，12歲以下的小小住客就能直接獲得「國立臺灣科學教育館」門票，數量有限送完為止，隔天早晨還能享受豐富的自助早餐。

圖／君品酒店提供

甜點部分則推出超萌的「天外奇蹟」兒童節蛋糕，每份售價1,180元，自3月23日起開放預購，4月1日至4月4日為取貨日。以蓬鬆戚風蛋糕搭配季節水果與棉花糖，家長可以選擇成品，或是購買「DIY材料組」，在飯店或帶回家跟孩子一起動手裝飾，共創專屬的甜蜜回憶。

圖／君品酒店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」