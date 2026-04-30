「五一勞動節連假優惠」最強懶人包！ 4大超商咖啡買51送51、樂園門票99元 麥當勞、星巴克也買1送1

五一勞動節連假來囉，犒賞辛苦工作的自己就趁現在！全台各大業者紛紛祭出超狂優惠，不論你是需要咖啡續命的上班族，還是想趁假期衝樂園、吃大餐的玩樂派，為大家特別整理了「超商、速食、手搖飲、餐廳、樂園」全台最強懶人包！

【7-ELEVEN】

7-ELEVEN自4/28至5/7推出「51勞動節」全店活動，最吸睛莫過於OPENPOINT行動隨時取推CITY CAFE特大杯濃萃美式「買51送51」，每日限量1萬組，換算下來單杯不到30元！大杯拿鐵、精品咖啡及特大杯系列也都有51杯組合優惠。

圖／7-ELEVEN提供

【全家便利商店】

全家在4/30至5/3推出會員APP隨買跨店取「續命咖啡」組合，大杯特濃美式14杯、特濃拿鐵12杯或私品茶12杯組合通通只要510元；更不能錯過5/1至5/3的Fami!ce霜淇淋「買2送2」，只要4支98元。

圖／全家提供

【OKmart】

OKmart於4/29至5/1限時3天推出「特大咖分享優惠」，凡購買OKCAFE特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），均享同品項「買2送1」。

圖／OKmart提供

【萊爾富】

4/29至5/26除了有重乳拿鐵、特濃美式、特濃拿鐵「買1送1」外，手搖系的波霸黑糖奶茶、恐龍巧克力珍珠歐蕾也任選買1送1。透過APP「整買零取」更祭出大杯美式「買30送30」。

圖／萊爾富提供

星巴克與外送平台foodomo合作，在4/29至5/1期間的週三、四、五，全日於平台購買兩杯特大杯且風味一致的那堤、特選美式或焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

【鮮茶道】

在5/1當天推出買「洛神汁」送「琥珀紅茶」。

圖／鮮茶道

【御私藏】

5/1至5/3連假期間，只要到門市購買「老鹽楊桃碧螺春」即享買1送1優惠，每人限購2組。

圖／御私藏

【翰林茶館】

即日起至5/3每天12:00–18:00，「原創珍奶」買一送一！每日每店限量50杯，每人限購一組。

圖／翰林茶館

【丘森茶室】

即日起至5/3，門市推出「珍珠奶茶買一送一」。

圖／丘森茶室

【双十八木】

双十八木則在5/1至5/3推出小資族最愛，只要購買「復刻紅拿鐵」並出示下列相關畫面，即可享有「+10元多一杯」。

圖／双十八木

麥當勞於LINE官方帳號「隨買店取」推出金選咖啡系列量購優惠，4/28至5/11止，金選美式或金選那堤（冰/熱均可）享買5送5。

圖／麥當勞提供

【摩斯漢堡】

摩斯漢堡5月1日當天大杯摩斯咖啡或精選咖啡買一送一；5月2日至5月4日則有大杯咖啡「加10元多一件」。此外連假期間更有指定貝果搭大杯冰紅茶75元、早餐優惠組合59元起等多項套餐折扣。

圖／摩斯漢堡提供

【三商炸雞】

即日起至5月4日推出「酥炸翅腿」買一送一，兩份外帶只要149元！更將「酷樂雞腿」全面加重20%，「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」整桶特價399元。

圖／三商餐飲提供

【TGI FRIDAYS】

美式餐廳TGI FRIDAYS在5/1勞動節當天，只要憑活動畫面即享「炭烤豬肋排買一送一」，每桌每次至多買二送二。

Texas Roadhouse 德州鮮切牛排慶祝勞動節。圖／開展餐飲集團提供

【德州鮮切牛排 Texas Roadhouse】

Texas Roadhouse於5/1當天，凡憑活動畫面至店內消費，即可享有「10盎司肋眼牛排」限定價999元的超級優惠。

TGI FRIDAYS挺勞工。圖／開展餐飲集團提供

【小人國主題樂園】

小人國於五月指定假日推出穿「粉紅色上衣」入園優惠價489元，5/1-5/3期間18歲以上女性搭配一位12歲以下孩童購票享520元。此外出示「皮克敏」動態畫面入園門票498元，步行萬步再送精美小禮物。

圖／小人國

【六福村主題遊樂園】

六福村5/1至5/3連假期間推出「5月壽星免費入園」！另外，穿「紅色系上衣」或設籍桃竹、身分證開頭為H、J、O者，現場購票享599元，同行友人也有799元優惠。

圖／六福村

【劍湖山世界】

劍湖山世界即日起至5/10推出「花樣女神水陸玩99」，女性遊客穿著「50%以上印花穿搭」，現場購票只要99元，同行友人門票則可享499元優惠，快穿上花洋裝出發。

圖／劍湖山

【麗寶樂園】

麗寶樂園探索世界推出「台中媽咪同樂月」，設籍台中市母親或主要照顧者本人（含最多3位台中市民同行），全員每人399元，5/1、5/3下午1點後即可入園。

【遠雄海洋公園】

遠雄海洋公園即日起至5/31推出「海獅女團POSE挑戰」，只要完成指定動作並拍照打卡上傳，即可享有555元入園優惠價，邀大家一起來拍照打卡省門票。

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