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連假前的小確幸！ 4/30 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件
4月30日「國際珍奶日」一到，超商與手搖飲品牌幾乎全面開打優惠戰，上班族與手搖重度使用者快趁機找便宜、揪同事一起喝手搖飲。udn旅遊美食小編整理2026年珍奶節優惠重點，從 7-ELEVEN、萊爾富到迷客夏、CoCo，幫大家一次看懂有哪些優惠超值得入手！
超商雙雄參戰！黑糖珍珠買2送2
趁著國際珍奶節，超商祭出強大火力。7-ELEVEN於4/29至5/3推出 CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶、指定奶茶系列「買2送2」；另外，從4/29起連續14天，指定珍珠飲品任選2杯只要99元。
萊爾富也不甘示弱，從4/29到5/26長達近一個月的時間，提供波霸黑糖奶茶、珍珠歐蕾「買1送1」優惠，讓珍奶控隨時想喝都能省荷包。
珍奶節重點必搶清單：
再睡5分鐘：4/30於全台門市購買指定飲品任1杯，並加購珍珠1份，即可珍奶系列「+1元 多一件」，簡直是CP值天花板！
CoCo 都可：4/29、4/30線上線下同享兩杯珍珠奶茶「只要66 元」，平均一杯33元，是小資族首選。
迷客夏：4/30~5/1限時兩天，珍珠紅茶拿鐵「第二杯5折」。
翰林茶館 ：4/30~5/3祭出最強原創珍奶「買一送一」。
日出茶太：4/29~4/30祭出日不落珍奶「買一送一」。
全台手搖飲詳細優惠一覽表
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