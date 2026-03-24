台版兼六園「許願藤紫色花瀑」超美！連假4天「12歲以下免費入園」 爽玩泡泡秀、市集美食、闖關拿禮物
中部最浪漫的紫色瀑布來襲！位於彰化永靖的「成美文化園」迎來一年一度的「許願藤花季」，長達50公尺的紫色花廊交織成夢幻隧道，吸引大批網美朝聖。更棒的是，因應兒童節連假，園方祭出限時「兒童免費入園」優惠！
全台最美「許願藤花廊」！成美文化園最吸睛的時刻，園內共有2條各長達50公尺的許願藤花廊，種植超過200株樹齡逾10年的紫藤花，目前花開進入最佳觀賞期，一串串深紫色的花朵隨風搖曳，宛如紫色噴泉傾瀉而下超唯美。
歡慶兒童節，成美文化園於4月3日至4月6日推出超狂優惠。活動期間，凡一名成人購買全票（300元），即可免費攜帶一名「12歲以下兒童」入園（以此類推）。
連假活動滿檔！4月3日有夢幻的「泡泡達人秀」，4月5日則有「沉浸式故事屋」，草地區還特別規劃了「童玩廣場」，讓小朋友免費體驗復古童玩，挑戰成功還能把限量小禮物帶回家。此外，現場還有集結美食、手作的「童趣市集」，以及魔術、折氣球等街頭藝人表演，成為兒童節連假高CP值出遊選擇。
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