兒童節優惠「買大送小」！ 牛室牛排「大分量排餐＋自助吧吃到飽」7門市爽嗑披薩、港點、扭蛋抽好禮

爸媽快收下！迎接兒童節，超人氣排餐連鎖「牛室炙燒牛排」祭出超狂限時優惠，不僅有最受期待的「買大送小」讓小朋友免費爽吃自助吧，更同步推出「亞洲風味祭」菜單升級爽嗑！

圖／牛室炙燒牛排粉專

牛室炙燒牛排主打高CP值的用餐體驗，店內最吸睛的莫過於誠意十足的Buffet區，最便宜只需點選389元的排餐，就能直接解鎖無限量供應的現烤薄皮窯烤披薩、小籠湯包、燒賣等港式點心，從日式大阪燒炸雞到泰式披薩應有盡有。目前在台中、台南及高雄共有7家分店，同步開跑兒童節限定優惠，就是要讓全家人在四月吃到撐！

四月兒童節限定！牛室即日起至4月30日推出「買大送小」專案。只要1位大人點購1份排餐，同行的一位12歲以內且身高130公分以下的小朋友(需出示證件)，即可「免費招待」自助吧吃到飽；若是身高131公分以上的孩子也別擔心，同樣享有199元的超值加價購，讓全家聚餐省荷包又有感。

圖／牛室炙燒牛排粉專

自助吧限時升級「亞洲風味祭」，提供越式牛肉河粉、泰式打拋豬披薩等異國料理。同步推出，每桌消費滿1,500元即可挑戰「牛室歡樂扭蛋機」一次，獎項包括招牌奶茶、海老炸蝦天婦羅、深海大魷魚等「加菜券」，還有超萌保溫瓶、保溫袋等限量周邊等你帶回家。即日起至3月31日止，至官方粉專參與留言活動，還有機會抽中「牛室特製牛排」免費請你吃！

圖／牛室炙燒牛排粉專

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