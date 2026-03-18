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麥當勞2026「霹靂甜心卡」開賣！ 3款卡面「素還真拿薯條」萌翻 「金選咖啡」首度加進A區、數位綁定免費拿LINE貼圖

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麥當勞2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞
圖／麥當勞2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞

這張省錢神卡一定要收！麥當勞每年必備的「甜心卡」迎來20週年，首度超狂跨界聯手台灣布袋戲傳奇「霹靂布袋戲」推出3款超萌聯名卡面。不僅素還真、一頁書、葉小釵破天荒拿起薯條、冰炫風展現「反差萌」，購買還加碼送LINE貼圖與角色桌布，粉絲們快衝！

2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞
2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞

2026麥當勞甜心卡特別攜手台灣文化象徵「霹靂布袋戲」，將三位家喻戶曉的靈魂人物「素還真、一頁書、葉小釵」變身為甜心卡主角，主打「霹靂英雄的日常」，包含素還真手拿金黃薯條、一頁書品味咖啡、葉小釵迷上冰炫風，讓原本正經八百的江湖高手們，展現出反差感，絕對是霹靂迷今年必入手逸品。

2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞
2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞

優惠同步升級！2026年甜心卡自即起開賣至明年3月底，持續享有「買A送B」的超強CP值，今年A區選項正式納入「金選咖啡」系列，包含金選美式（冰/熱）與金選那堤（冰/熱）；加碼兩項限定好禮，於3/18至4/14期間，只要在麥當勞APP完成甜心卡數位綁定，就能免費下載「霹靂甜心卡LINE貼圖」（共16款）以及「角色載具桌布」（共6款）。

2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞
2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞

麥當勞 2026「霹靂甜心卡」

．販售日期： 2026年3月18日起至售完為止。

．優惠期限： 2026年3月18日起至2027年3月31日止。

．售價： 每張39元（含實體卡1張及數位序號1組）；套卡組117元（含3款實體卡各1張及數位序號3組）。

．數位好禮： 4月14日前完成APP綁定，加碼送LINE貼圖、角色桌布。

2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞
2026麥當勞聯名「霹靂布袋戲」。圖／麥當勞

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麥當勞 霹靂布袋戲 甜心卡 薯條

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