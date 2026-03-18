夜貓子開涮！ 石二鍋加開「宵夜場」 全台37門市營業到深夜時段　免服務費、這時間進場「免費送肉盤」

火鍋控尖叫！王品集團旗下超人氣平價火鍋「石二鍋」，官方最新宣布全台指定門市加開「宵夜場」，假日前夕直接營業到凌晨0點，讓夜貓子深夜也能爽吃石頭火鍋。重點是，只要在指定時間進場，還能「免費多吃一盤肉」！

石二鍋。圖／王品集團提供

夜貓族想吃熱呼呼的火鍋不用愁了！石二鍋全台37家指定門市，即日起至4月11日止，每逢周五、周六假日前夕延長營業時間至00:00。為了回饋晚下班或想吃消夜的民眾，官方祭出超殺優惠：只要在22:00後進店內用消費任一套餐，就免費贈送「上選豬肉」或「雪花牛肉」單點乙份（價值最高79元），免收服務費、還加碼送肉好康。

圖／翻攝石二鍋臉書

石二鍋有經典的「一炒二香三煮四鮮」爆香石頭鍋，更憑藉高CP值與招牌冬瓜檸檬冰沙，每到用餐時段總是排隊人潮滿滿。近期還有3款風味牛奶鍋正式回歸開賣，並貼心提供「愛呷肉」或「愛呷菜」的客製化套餐選擇，讓肉食族能大飽口福。

這回宵夜場加開門市遍佈全台，其中北北基共有12間店，桃竹苗6間，中彰投7間，雲嘉南與高屏地區則有10間以上。東部的朋友也不孤單，花蓮中山店與宜蘭羅東民生店同樣加入，深夜火鍋饗宴即刻開涮！

圖／翻攝石二鍋臉書

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