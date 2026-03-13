快拿身分證！ 台中2大人氣早午餐「牛排免費請客」 身分證「222」或「2026」任中3碼　連續20天以上爽吃

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／春三朝午、禾間糧倉提供
圖／春三朝午、禾間糧倉提供

台中超人氣早午餐真的太狂了！為了回饋粉絲，紛紛祭出身分證對對碰優惠，只要對中指定數字，就直接請你吃香噴噴的嫩煎牛排，趕緊把身分證拿出來吧！

春三朝午：尋找「222」幸運兒！不吃牛還能換紙包雞

圖／春三朝午提供
圖／春三朝午提供

台中指標性早午餐「春三朝午」，自3月14日起至4月8日，推出長達26天的「身分證號召令」。只要你的身分證字號裡含有三個「2」（不需連號），並完成社群動態分享或評論，就能免費獲得「單點炙烤嫩煎牛排」一份。更貼心考慮到不吃牛肉的民眾，可同步更換為「單點嫩汁香麻辣紙包雞」，讓大家都能盡情享用。

值得注意的是，此活動適用於「平日全天候」及「假日晚餐時段」。此外，若揪滿4位好友同桌且大家都符合「222」條件，店家還會加碼招待一份招牌「主廚起司脆薯」，非常適合揪團開派對。

圖／春三朝午提供
圖／春三朝午提供

春三朝午

．地址： 台中市西屯區上石路179號

．電話： 04-2452 9855

．營業：周一至周五 10:00-17:30 周六、周日 10:00-16:00 17:30-20:30

禾間糧倉：限定晚餐時段！對中「2026」任3碼即享好禮

圖／禾間糧倉提供
圖／禾間糧倉提供

台中人氣爆棚的「禾間糧倉」也不遑多讓，針對2026年祭出專屬優惠。即日起至3月29日，只要身分證字號對中「2、0、2、6」當中的任意三個號碼，於週日至週四的晚餐時段（17:30-19:30）消費兩份主餐，就招待「單點3oz炙烤嫩汁牛排」一份。

禾間糧倉這次活動共計20天，至4月8日止，同樣提供不吃牛的替代選項，可換成「香酥炸魚排」或「香烤雞腿排」。店家提醒，每桌每人需拍照或影片分享至IG、FB限時動態，且每張符合條件的證件限贈送一份餐點，同行同桌上限為三份。

圖／禾間糧倉提供
圖／禾間糧倉提供

禾間糧倉

．地址： 台中市北區臺灣大道二段342-1號

．電話： 04-2321 9037

．營業：周一10:00-17:00 周二至周五10:00-15:30 17:30-20:30 周六、周日 10:00-16:00 17:30-20:30

