秀「棒球門票」第2人半價！ 南港吃到飽沖繩祭「敘日Buffet」爽吃松葉蟹拉麵 滿額抽麗星郵輪、沖繩來回機票

一秒瞬移沖繩！台北六福萬怡酒店旗下超人氣「敘日全日餐廳」即日起推出全新主題「沖繩假期‧海味盛宴」，不僅把道地的海葡萄、黑糖滷豚肉搬上餐檯，更有泰國蝦、松葉蟹拉麵吃到飽。最吸引人的是，搭配職棒賽季與女王月，只要出示門票或穿上粉紅色配件，就能享有「第2人半價」或「8折」超殺優惠！

敘日Buffet這回以沖繩飲食文化為靈魂，端出多道南島系美饌！首推清爽爆汁的「海葡萄章魚沙拉」，晶瑩剔透的海葡萄在口中跳躍，滿滿海味瞬間炸開；肉食控必吃「沖繩黑糖味噌滷豚肉」，利用黑糖獨有的溫潤香氣慢火熬煮，肉質軟嫩入味，鹹甜交織超下飯。

現場還有現做的「南島風和牛塔可飯」、「沖繩風味苦瓜香煎豬梅花」及各式握壽司，再配上一杯冰涼暢快的 Orion 生啤酒，微苦清爽的氣泡感，彷彿置身那霸國際通的熱鬧氛圍中。

餐檯特別規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，主廚秘製椒鹽、奶油檸檬、綠咖哩三款口味任你拿。現點現做區更是亮點，招牌「松葉蟹蝦湯拉麵」湯頭濃郁鮮甜，還有「酥炸鮑魚海鮮天婦羅」、「現煎干貝搭野菇和風煮」等，假日更豪華加碼提供香箱蟹、紅酒燉牛舌、蒸烤牡蠣及松露甜蝦茶碗蒸，CP值直接拉滿。

敘日應援省很大！ 3月底前，只要穿著「粉紅元素」服飾或配件拍照打卡，午、晚餐及下午茶直接打8折；至4月30日，平日出示棒球賽門票，享雙人同行第二位半價；若是穿戴棒球相關服飾，平日午晚餐享優惠價 1,299元+10%。

4月1日起更驚喜，只要在午、晚餐單筆消費滿3,000元，就有機會參加抽獎，包含「沖繩來回機票」、「KKday 500元折扣券」，最大獎更是價值超高的「沖繩麗星郵輪雙人遊」，快來一場南港出發的「味覺沖繩旅行」！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

