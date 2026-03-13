星巴克、85℃買1送1！ 2026「白色情人節」浪漫優惠懶人包 飯店大餐送魚子醬、下午茶贈花、爽吃心型千層蛋糕

迎2026白色情人節，寵愛另一半的回禮準備好了沒？特別為大家整理了「2026白色情人節優惠懶人包」，從超商咖啡買一送一、手搖飲2杯99元，到頂級飯店的海陸盛宴與聯名下午茶都有，省荷包也能享浪漫快衝一波！

星巴克粉絲衝了！2026年3月13日（五）當天限時推出「浪漫白色情人節好友分享日」，從上午11點到晚上8點，只要購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。要注意不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、典藏系列等特定飲品，每人每次最多買二送二！

●85℃

小資族看過來！85度C在白色情人節期間推出浪漫加碼，超人氣飲品「蜜桃烏龍」祭出買一送一優惠。想要搶便宜的朋友記得先領取優惠券，全台限量僅1萬份。

●CoCo都可

CoCo都可自3月12日至3月29日推出指定品項「2杯只要99元」，包括熱門的百香雙響炮、葡萄柚果粒茶、28茉輕乳茶、日焙珍珠奶茶等。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」推出限時咖啡方案，即日起至3月16日，CITY CAFE特選美式與拿鐵均享「買5送5」優惠（每日限量）。此外，還有大杯美式/拿鐵搭配金莎巧克力或健達繽紛樂的限定組合價。

全家Fami!ce霜淇淋再度出招！3月13日至3月17日期間，霜淇淋不限口味「2支只要55元」，平均一支不到28元超划算。同時段還有「康康5」活動，指定雪糕、UCC咖啡同享買一送一。

萊爾富Hi Café推出超長戰線優惠，即日起至3月31日，拿鐵全系列同價位「第2杯只要5元」，換算下來近乎半價。如果習慣囤貨的朋友，APP寄杯還有「買10送10」的超狂回饋。

●OKmart

多項白色情人節限定優惠活動，即日起就可享特大杯咖啡買2送1，OKmall更推出最高買20送12優惠。

●君品酒店 (Ciao 餐廳)

想要儀式感滿滿？君品酒店西西里牛排餐酒館3月13日至15日限時推出「白色情人節雙人海陸盛宴」，每套4,980元+10%。主打現剖法國黑珍珠生蠔、直火炭烤美國Flannery頂級肋眼及活龍蝦，預訂再加碼送「主廚特製愛心粉紅馬卡龍」。

●台北晶華酒店 (ROBIN'S Grill)

台北晶華酒店ROBIN'S Grill則推出海陸饗宴，除了能品嚐頂級帶骨肋眼牛排，更霸氣加碼「贈送50g魚子醬」，奢華度爆表！若想過夜，館內另有「莓好情人」住房專案，直接贈送6吋經典草莓園蛋糕。

●地中海牛排館（歐華酒店）

歐華酒店地中海牛排館即日起至3月14日，點選美國金牌極黑和牛肋眼牛排或牛排雙重奏，就免費送「酥炸軟殼蟹兩隻」。3月14日當天用餐，還額外加贈拍立得甜蜜合照與草莓大福。

●台北寒舍艾美酒店 (北緯二十五)

寒舍艾美與珠寶品牌Pandora聯名推出「甜蜜艾語」雙人下午茶，即日起至3月31日供應。凡點用下午茶組合，即可獲得Pandora訂製花束一份，限量送完為止。

●肉多多火鍋

肉多多火鍋3月全台門店推出「白色情人月」，只要在3月31日前提前預約並點用2人（含）以上套餐，就「加碼送海味盤」（含蛤蜊與白蝦）。搭配豐富的蔬食自助吧與用餐不限時，最適合想輕鬆吃飽的肉食系情侶。

●Lady M

甜點界的精品Lady M，於白色情人節推出期間限定「心型草莓抹茶千層蛋糕」。這款造型極致浪漫的蛋糕僅限門市現場購買，不提供預訂。

●BAC

巧克力專家BAC推出「愛戀花束手工玫瑰蛋糕」，以精緻的白巧克力玫瑰花瓣包覆香草戚風蛋糕，3.5吋精巧可愛，即日起至3月15日特價799元（含提袋）。

