林口三井Outlet變身日系花園秘境！ 7大造景「春日倒映翻轉庭園」免費打卡到5月 粉蝶花海+疊色花籤必拍必玩

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／林口三井outlet提供
圖／林口三井outlet提供

不用買機票，林口就有最美日式庭園！ 隨著春意漸濃，MITSUI OUTLET PARK 林口自即日起至5月31日，特別打造「春日倒映．遇見美好」主題造景，首度推出「翻轉視覺」的倒掛櫻花庭園，結合粉嫩櫻花、紫藤花瀑與魔幻倒映元素，整個戶外空間化身療癒系花影世界，讓網美們能拍出驚艷社群的視覺大片！

圖／林口<a href='/search/tagging/1013/三井' rel='三井' data-rel='/1013/212524' class='tag'><strong>三井</strong></a><a href='/search/tagging/1013/outlet' rel='outlet' data-rel='/1013/89433' class='tag'><strong>outlet</strong></a>提供
圖／林口三井outlet提供

7大打卡點拍到手軟！最大亮點莫過於位於 I 館中央廣場的「倒映之庭」。業者發揮創意將日式茶几與粉嫩櫻花樹「倒掛」在天花板，民眾只要站在地面拍照後將手機畫面旋轉180度，就能呈現出人懸浮在半空中的趣味視覺，彷彿闖進了宮崎駿電影裡的奇幻世界。

圖／林口三井outlet提供
圖／林口三井outlet提供

活動遍布Ⅰ館與Ⅱ館戶外區，從西口噴水池到中央廣場、南側廣場，共有7處亮點設施：

．花影水檻（Ⅰ館西口噴水池）：粉嫩藍紫花卉配潺潺流水，倒映成如詩畫般的春日序章。

．藤花靜棧（Ⅰ館水幕廣場）：木造涼亭被紫藤花瀑包圍，坐在這裡小憩，瞬間變身日劇主角。

圖／林口三井outlet提供
圖／林口三井outlet提供

．倒映之庭（Ⅰ館中央廣場）：最重頭戲！穿越「光之門」後，世界瞬間翻轉，倒掛櫻花樹、懸浮日式茶几超現實，拍完翻轉照片就變成逆重力奇幻照，社群必PO。

．日式茶庭．茶映軒（Ⅰ館中央廣場）：禪意和室空間，融入S Bar by SOCIE天然植萃香氛，脫鞋席坐聞香，療癒指數爆表。

圖／林口三井outlet提供
圖／林口三井outlet提供

．春之迴廊（Ⅰ館中央廣場）：光影與花影交織，隱藏春光超適合拍文青照。

．載春之舟（Ⅰ館中央廣場）：花船停泊小渡口，滿滿櫻花環繞，浪漫度滿分。

圖／林口三井outlet提供
圖／林口三井outlet提供

．渡花小橋（Ⅱ館南側廣場）：粉蝶花海簇擁小橋，漫步其中療癒滿溢。

圖／林口三井outlet提供
圖／林口三井outlet提供

同步推出「春日尋寶集章」體驗，只要加入MITSUI OUTLET PARK 林口官方FB或IG，並出示當日任一消費發票，即可至服務台兌換限量春日花籤一張。穿梭各造景點蒐集四色印章，蓋滿後拼成完整花籤＋浪漫籤詩，超有手感收藏價值！

另外，Ⅰ館中央廣場設有「春造景限定拍貼機」，5款花季主題相框，一次只要200元，就能和好友定格春日燦爛笑容。

圖／林口三井outlet提供
圖／林口三井outlet提供

