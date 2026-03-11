5／1起漲價！ JR東日本飯店Buffet「鉑麗安」全餐期貴100元 歐洲主題威靈頓牛排吃到飽快朝聖

漲價倒數！JR東日本大飯店台北館內人氣自助餐廳「Brilliant 鉑麗安」傳出漲價消息。業者宣布因應成本考量，將於5月1日起調漲全餐期價格，每人每餐期預計多支出100元。現正推出期間限定的「歐洲經典主題自助餐」，手刀衝吃一波省荷包！

Brilliant 鉑麗安 自助餐廳。圖／JR東日本大飯店提供

Brilliant 鉑麗安 自助餐廳。圖／JR東日本大飯店提供

即日起至5月4日，Brilliant 鉑麗安全日餐廳推出「歐洲經典主題自助餐」，將半開放式廚房化身歐洲街頭，端出多道工序繁複的經典料理。其中首推英式經典「威靈頓牛排」，酥脆外皮包覆鮮嫩牛排，肉香四溢；此外還有口感軟嫩的「法式燉牛舌」、外皮酥脆的「油封鴨」以及清爽的「義式水煮魚」，一次征服法、義、德、西等多國味蕾。

Brilliant 鉑麗安 自助餐廳。圖／JR東日本大飯店提供

Brilliant 鉑麗安 自助餐廳。圖／JR東日本大飯店提供

圖／取自JR東日本大飯店官網

然而，近來受到原物料與人事成本持續攀升影響，鉑麗安全日餐廳公告，自5月1日起，不論是平日或假日的午、晚餐及下午茶，全餐期價格皆調漲100元。調漲後平日午晚餐來到1,580元起，周末午晚餐則變為1,780元起。若想以舊價格享受星級飯店精緻自助餐，務必把握4月底前的最後機會。

Brilliant 鉑麗安 自助餐廳。圖／JR東日本大飯店提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」